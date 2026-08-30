Messi, Messi, Messi, Messi! VIDEO. Starul argentinian a marcat 4 goluri într-un singur meci

Inter Miami - CF Montreal 7-1. Lionel Messi (39 de ani) a făcut spectacol în meciul din etapa #22 din MLS, reușind să înscrie patru goluri și să ofere o pasă decisivă.

Starul argentinian a ajuns la 18 reușite în acest sezon și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din campionat.

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Inter Miami a deschis scorul în minutul 20 prin Casemiro, care a înscris cu o lovitură de cap, în urma unui corner. Gazdele au continuat asediul la poarta adversă și și-au mărit avantajul pe finalul primei reprize.

Inter Miami - CF Montreal 7-1 . Lionel Messi a înscris 4 goluri

În minutul 40, Inter Miami a obținut o lovitură liberă din colțul careului, de pe partea dreaptă. Lionel Messi a executat, reușind să trimită mingea în poartă, după o deviere nefericită a lui Petrasso.

Același Messi a înscris și după pauză, în minutul 52, atunci când a avut o acțiune personală care a început din apropierea mijlocului terenului.

Argentinianul a sprintat spre poartă, a driblat mai mulți adversari și a înscris după un șut cu dreptul la colțul lung.

În minutul 80, Luis Suarez și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după ce Messi l-a lansat excelent spre poartă. Scorul devenise atunci 4-1 pentru Inter Miami.

Trei minute mai târziu, Lionel Messi a bifat „tripla”, după ce l-a lobat perfect pe portarul advers, după o pasă a conaționalului său Rodrigo de Paul.

Argentinianul a încheiat cum nu se putea mai bine meciul, reușind cel de-al patrulea în minutul 90+6, din lovitură liberă, la fel ca prima reușită.

De această dată, Messi a șutat din poziție centrală, una mult mai favorabilă pentru fostul mare jucător al Barcelonei.

A trimis cu ușurință mingea peste zid și s-a oprit în plasă, portarul celor de la Montreal neavând nicio șansă.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 7-1 pentru Inter Miami, care se află pe poziția secundă în Conferința de Est din SUA, cu 52 de puncte acumulate după 22 de etape, la 10 lungimi de liderul Nashville.

927 de goluri a marcat Lionel Messi în cariera sa, până acum

„Nu există cuvinte care să descrie o asemenea frumusețe fotbalistică. Se întâmplă atât de multe lucruri încât cuvintele pur și simplu nu sunt suficiente.

El caută în permanență golul, faza, pasa. Nu cred că este un fotbalist obișnuit. Analiza lui, atât ca jucător, cât și ca persoană, este atât de profundă încât rămâi fără cuvinte”, a declarat Guillermo Hoyos, antrenorul interimar al celor de la Inter Miami.

VIDEO. Rezumat Inter Miami - Montreal 7-1

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