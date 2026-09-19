Fostul coleg al lui Mbappe, în Superliga  Atacantul care a jucat împreună cu starul de la Real Madrid a semnat cu Farul
Foto: farulconstanta.com
Superliga

Fostul coleg al lui Mbappe, în Superliga Atacantul care a jucat împreună cu starul de la Real Madrid a semnat cu Farul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 18:02
  • Atacantul Yann Kitala (28 de ani), fost coechipier al lui Kylian Mbappe (27 de ani), a semnat cu Farul Constanța.
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Fotbalistul născut în Franța a fost prezentat sâmbătă de echipa lui Ioan Ovidiu Sabău și a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire.

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Yann Kitala, fost coleg cu Kylian Mbappe, a semnat cu Farul

Atacantul cu origini congoleze a fost coechipier cu Kylian Mbappe, starul celor de la Real Madrid, la celebrul centru de copii și juniori de la Clairefontaine.

Yann Kitala și-a început cariera la academia celor de la Paris FC, iar în vara anului 2011 a făcut pasul la Clairefontaine, acolo unde a fost transferat și Mbappe, câteva luni mai târziu.

Cei doi au fost coechipieri timp de două sezoane. În 2013, actualul jucător al Farul a plecat la Olympique Lyon, își timp ce atacantul „galacticilor” fusese transferat de AS Monaco.

Yann Kitala a debutat la seniori în anul 2019, la FC Lorient. În cariera sa a mai evoluat pentru Sochaux, Le Havre, Almere City (Olanda) și Vizela (Portugalia).

Cifrele noului atacant de la Farul Constanța:

  • Olympique Lyon B: 63 meciuri, 19 goluri, 2 pase decisive
  • Sochaux: 33 meciuri, 7 goluri
  • Le Havre: 32 meciuri, 5 pase decisive
  • Vizela: 22 meciuri, un gol
  • Almere City: 17 meciuri, 2 goluri
  • Lorient: 14 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
175.000 de euro
este cota de piață a lui Yann Kitala, conform Transfermarkt

Pentru Farul Constanța urmează meciul cu Dinamo de duminică, de la ora 20:30, din etapa #10 a Superligii. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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