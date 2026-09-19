Scandal uriaș în Elveția Căpitanul naționalei, anchetat pentru un presupus certificat COVID fals! Ce riscă

Granit Xhaka (33 de ani) este suspectat că ar fi folosit un certificat COVID-19 fals.

Procuratura din Lucerna a deschis o anchetă care îl vizează pe căpitanul Elveției și pe o doctoriță.

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Cabinetul acesteia a fost percheziționat de poliție în 2023, iar mai multe probe au fost confiscate.

Scandal uriaș în Elveția! Granit Xhaka, anchetat pentru un presupus certificat COVID fals

Anchetatorii au suspiciuni că mai multe persoane ar fi obținut de la aceasta certificate COVID-19 falsificate, scrie blick.ch.

În ceea ce îl privește pe Xhaka, documentele ar fi indicat că acesta fusese vaccinat împotriva coronavirusului, însă există suspiciuni că vaccinarea nu ar fi avut loc în realitate.

Mijlocașul lui Sunderland și căpitanul naționalei Elveției, Granit Xhaka, urmează să fie audiat în legătură cu acest caz la începutul lunii octombrie, la sediul Procuraturii din Lucerna.

„Scopul este de a stabili dacă există un comportament relevant din punct de vedere penal în legătură cu posibila obținere frauduloasă a unei certificări false și/sau cu falsificarea unor documente”, a declarat Simon Kopp, purtătorul de cuvânt al parchetului cantonal Lucerna.

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Granit Xhaka s-ar fi vaccinat în 2022

Xhaka a fost depistat pozitiv la COVID -19 în septembrie 2021. La acel moment nu era vaccinat și nici nu trecuse anterior prin boală. Câteva luni mai târziu, Granit a declarat că s-a vaccinat.

Andreas Bantel, avocatul jucătorului elvețian, spune că deține documente medicale care atestă administrarea vaccinului.

„Are confirmarea medicului său că a fost vaccinat împotriva Covid, pentru prima dată pe 25 ianuarie 2022 și pentru a doua oară pe 11 noiembrie 2022 ”, a declarat Andreas Bantel pentru sursa citată.

De asemenea, și avocatul doctoriței, Cornel Borbely, a afirmat: „Clienta mea spune că l-a vaccinat pe Xhaka. Totul a decurs corect și conform regulamentului”.

În prezent, atât Xhaka, cât și doctorița sunt conosiderați nevinovați.

Ce riscă Xhaka, dacă este găsit vinovat

„Falsul poate fi pedepsit cu amendă sau închisoare de până la cinci ani.

Cei fără condamnări anterioare se pot aștepta la o amendă cu suspendare. În plus, se va aplica o amendă de până la 10.000 de franci elvețieni”, a declarat Andre Kuhn, expert în drept penal pentru sursa citată.

În Elveția, falsul se încadrează în cea mai gravă dintre cele trei categorii de infracțiuni, contravenție, delict și crimă.

Andre Kuhn a adăugat că Sunderland i-ar putea rezilia contractul lui Xhaka în cazul în care clubul consideră că situația afectează imaginea echipei, iar fotbalistul ar putea fi exclus și din naționala Elveției.

În cazul doctoriței, situația ar putea fi mult mai complexă dacă va fi găsită vinovată:

„Pe lângă o condamnare, un medic trebuie să se aștepte și la o măsură din partea autorității de supraveghere, cum ar fi un avertisment, o amendă sau revocarea licenței de a practica medicina”.

În final, Andre Kuhn a explicat cum se va desfășura ancheta: „De obicei, procuratura adună mai întâi probe și interoghează martorii. Ulterior, acuzații sunt confruntați cu aceste probe în cadrul interogatoriilor și pot depune apoi cereri suplimentare de probe”.

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