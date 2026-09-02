Veste bună pentru Hagi VIDEO. Lisav Eissat a marcat primul gol în Anglia! Fundașul impresionează înainte de Liga Națiunilor

Lisav Eissat (21 de ani), fundașul lui Bristol City și internațional român, a marcat primul său gol în fotbalul englez, în victoria cu Preston North End, scor 3-1, din Championship.

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Prestația bună a lui Eissat vine într-un moment excelent, cu trei săptămâni și jumătate înainte de primul meci al naționalei din Liga Națiunilor.

Lisav Eissat a marcat primul gol în Anglia, cu câteva săptămâni înainte de meciurile din Liga Națiunilor

Eissat a fost titular în deplasarea cu Preston North End și a înscris în minutul 79, cu o lovitură de cap, după o fază fixă. Golul său a dus scorul la 2-1 pentru Bristol City.

Bristol s-a impus în cele din urmă cu 3-1, iar internaționalul român a bifat una dintre cele mai bune prestații de la transferul în Anglia.

Fotbalistul a adunat deja cinci meciuri pentru formația din Anglia: patru în campionat și unul în EFL Cup.

Eissat e deja un favorit al fanilor lui Bristol City

Presa locală îl laudă pe Lisav Eissat, acesta primind nota 8 din partea publicației bristolpost.co.uk.

„Deși au existat numeroase acțiuni reușite în perioada care a precedat golul marcat de Scott Twine încă din primele minute, Lisav Eissat a fost jucătorul care a dat startul acțiunii. Pasa lobată a fundașului către capul lui Lorent Tolaj a fost perfectă și a reprezentat una dintre numeroasele acțiuni similare pe care le-a încercat.

Poate că, în câteva ocazii, a fost puțin prea impulsiv – atât cu mingea, cât și fără ea, dar acea agresivitate nu a fost niciodată pedepsită.

La celălalt capăt al terenului, tocmai acea determinare a asigurat punctele, internaționalul român marcând primul său gol în tricoul echipei Bristol City spre finalul reprizei a doua. Merită un punct sau două în plus doar pentru asta”, notează sursa citată.

8,2 este nota primită de Lisav Eissat din partea site-ului Sofascore. A fost jucătorul meciului!

După acest meci, Bristol City ocupă locul 5 în Championship, cu 7 puncte după primele patru etape.

Evoluția lui Eissat este importantă și pentru Gheorghe Hagi. România începe în septembrie noua ediție a Ligii Națiunilor, iar Eissat se numără printre jucătorii tineri pe care selecționerul i-a urmărit în ultimele luni.

„Tricolorii” joacă pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, iar pe 28 septembrie vor primi vizita Bosniei și Herțegovinei. Pe 2 octombrie vor merge în Polonia, iar pe 5 octombrie vor juca acasă împotriva Suediei.

4 meciuri a adunat Lisav Eissat la naționala României, pentru care a debutat în 2025, sub comanda lui Mircea Lucescu

Lisav Eissat a semnat în această vară un contract pe patru ani cu Bristol City. Potrivit Transfermarkt, Bristol City le-a plătit 2,5 milioane celor de la Maccabi Haifa (Israel).

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română și israeliană.

Selecționerul Gheorghe Hagi l-a folosit câte 45 de minute în ambele amicale disputate până acum: 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

VIDEO. Golul marcat de Lisav Eissat în Preston - Bristol City 1-3

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