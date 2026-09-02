Dream team la FCSB Becali negociază pentru cel mai scump transfer din istoria Superligii!

FCSB a revenit la negocieri cu Universitatea Cluj pentru Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul sezonului trecut al Superligii.

Gigi Becali este hotărât să bage adânc mâna în buzunar și ar putea stabili un nou transfer record pentru fotbalul românesc.

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Gigi Becali s-a întors la masa negocierilor pentru Jovo Lukic. FCSB negociază din nou cu U Cluj, după ce discuțiile purtate la începutul lunii au fost blocate de pretențiile financiare ale ardelenilor.

FCSB negociază pentru cel mai scump transfer din istoria Superligii!

Patronul „roș-albaștrilor” abandonase negocierile de la începutul lui august, după ce s-a lovit de prețul de 3 milioane de euro. Era dispus să plătească doar jumătate.

Între timp, situația de la FCSB s-a schimbat radical. Daniel Bîrligea a fost împrumutat în Serie A, iar nou-venitul Arnold Garita s-a făcut de râs la primul meci ca titular, în eșecul cu UTA.

Înfrângerea cu UTA, scor 1-3, l-a făcut pe Becali să-și schimbe poziția. Sursele GOLAZO.ro susțin că a revenit la negocieri cu Universitatea Cluj și este determinat să-l aducă pe Lukic cu orice preț pentru a întări ofensiva echipei.

Bosniacul are exact profilul pe care Becali îl apreciază la un atacant: înalt (1,93m), puternic, bătăios și marchează la foc automat.

Dacă ardelenii nu vor ceda la preț, transferul lui Lukic ar putea ajunge la 3 milioane de euro și ar egala recordul pentru cel mai scump transfer din istoria Superligii, deținut tot de FCSB, cu Florinel Coman (Viitorul) și Daniel Bîrligea (CFR Cluj).

Lukic a explodat la U Cluj

Jovo Lukic a ajuns în România în 2024, la Universitatea Craiova, de la Borac Banja Luka. Nu s-a adaptat însă în Bănie, unde a marcat doar două goluri în 31 de meciuri. La finalul sezonului, acesta ajuns la U Cluj, unde a avut o transformare spectaculoasă.

În sezonul trecut, atacantul a marcat 18 goluri în Superliga, devenind golgheterul României. Evoluțiile sale au contribuit la parcursul excelent al ardelenilor, care au ajuns în finala Cupei și au terminat campionatul pe locul 2.

De-a lungul carierei, Lukic a evoluat exclusiv în Bosnia înainte să ajungă în România. A trecut pe la Sloga Doboj, Krupa și Zvijezda Gradacac, înainte să ajungă la Borac Banja Luka.

A marcat la Campionatul Mondial

Sezonul fantastic de la U Cluj l-a readus pe Lukic la naționala Bosniei. Atacantul avea o singură selecție care data din 2021.

Lukic a fost convocat la Campionatul Mondial din această vară și a avut parte de un debut memorabil. A marcat în primul meci al Bosniei la turneul final, remiza 1-1 cu Canada, reușind să înscrie cu o lovitură de cap.

Iar bosniacul este în formă și în actualul sezon. Atacantul a reușit să înscrie de patru ori în primele șase partide disputate!

FCSB forțează 4 transferuri de top

Gigi Becali este decis să rezolve cât mai repede criza de la FCSB. După eșecul cu Botoșani, patronul a anunțat că preia din nou frâiele echipei și că se va ocupa personal de transferuri.

Becali forțează patru mutări majore pentru a schimba situația de la FCSB: Jovo Lukic, Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

Pentru primii doi ar putea ajunge să plătească o sumă totală de peste 4 milioane de euro, în timp ce ultimii doi ar veni din postura de jucători liberi.

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