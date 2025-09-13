România „transferă” din Israel Lisav Naif Eissat, fundașul lui Maccabi Haifa, eligibil pentru naționala României

Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaș central la Maccabi Haifa, a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România.

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română, prin mama sa, și israeliană, prin tată.

Jucătorul a făcut demersurile pentru a putea juca pentru România, iar la începutul lunii septembrie mutarea a fost oficializată pe site-ul FIFA.

Fundașul a jucat cinci meciuri pentru Macabbi Haifa. Sezonul anterior a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri.

Marius Niculae, manager sportiv al loturilor de tineret și juniori din cadrul FRF, a transmis că Eissat ar putea reprezenta un câștig important pentru viitorul naționalei.

„Din punctul meu de vedere este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate, nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile.

Dorința e a lui, am vorbit personal cu el, își dorește, dar e în Israel, nu va fi o misiune foarte ușoară pentru el dacă va accepta să vină la noi.

Mai sunt detalii de încheiat, dar din punctul meu de vedere este un jucător de naționala mare”, a declarat Marius Niculae, conform digisport.ro.

300.000 de euro este cota de piață a lui Lisav Naif Eissat, conform transfermarkt.com

În sezonul 2025-2026, fundașul a jucat cinci meciuri pentru Macabbi Haifa, patru dintre ele în preliminariile Conference League.

Sezonul anterior a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a bifat 28 de meciuri și a marcat trei goluri.

A evoluat o singură dată pentru naționala U21 a Israelului, în 2025, într-o partidă pierdută cu 3-1 în fața Ciprului. În plus, a mai bifat selecții la reprezentativele U15, U18 și U19 ale Israelului.

Lisav Naif Eissat, urmărit de fostul selecționer Daniel Pancu

Lisav Naif Eissat a fost monitorizat încă din perioada în care Daniel Pancu era selecționerul României U21, însă atunci preferința a fost pentru Umit Akdag, fotbalist cu dublă cetățenie română și turcă.

Akdag joacă în prezent la Alanyaspor, unde a bifat trei meciuri în sezonul 2025-2026.

Anul trecut a fost împrumutat la Toulouse, unde a jucat nouă meciuri în Ligue 1 și alte trei în Cupa Franței.

Akdag a bifat 10 meciuri pentru naționala U21, dar nu a făcut încă o alegere definitivă între reprezentativele Turciei și României

