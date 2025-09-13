Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei +11 foto
Camp Nou. Captură: YouTube/Alecaom
Cum arată, de fapt, Camp Nou Imagini din dronă cu stadiul lucrărilor de la arena Barcelonei

George Neagu
Publicat: 13.09.2025, ora 11:25
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 11:25
  • Camp Nou se află în plin proces de renovare din iunie 2023. Noi imagini cu stadionul Barcelonei, în rândurile de mai jos.
  • Echipa antrenată de Hansi Flick nu a primit încă autorizațiile necesare pentru a reveni pe arena care, la finalul lucrărilor, va avea 105.000 de locuri.

În ultimii doi ani, de când au început lucrările, FC Barcelona a evoluat pe „Estadi Olimpic Lluis Companys”.

Cum arată Camp Nou în acest moment

Barcelona își dorea să se întoarcă acasă pe 14 septembrie, în etapa 4 din La Liga, cu Valencia, dar nu au fost obținute toate autorizațiile pentru a juca acolo.

Cum arată lucrările pe Camp Nou (10).jpg
Cum arată lucrările pe Camp Nou (10).jpg

Cum arată lucrările pe Camp Nou (1).jpg Cum arată lucrările pe Camp Nou (2).jpg Cum arată lucrările pe Camp Nou (3).jpg Cum arată lucrările pe Camp Nou (4).jpg Cum arată lucrările pe Camp Nou (5).jpg
Astfel, meciul de duminică se va juca pe stadionul „Johan Cruyff”, arenă cu o capacitate de doar 6.000 de locuri.

Elena Fort, vicepreședintele departamentului instituțional al Barcelonei, a explicat pentru RAC1 că se lucrează pentru a reveni cât mai curând posibil pe Camp Nou.

Etapele pentru redeschiderea treptată a stadionului

S-au stabilit trei etape pentru redeschiderea treptată a arenei Camp Nou.

În prima etapă, stadionul se va redeschide la o capacitate de 27.000 de locuri (21 septembrie este noua data estimată, la meciul cu Getafe, conform marca.com).

Pe urmă va crește la 45.000 de locuri (sfârșitul lunii octombrie), apoi va ajunge la 60.000 de locuri la finalul lunii noiembrie.

Camp Nou va fi finalizat după ce se va termina de construit cel de-al treilea inel, zonele VIP și după ce va fi montat acoperișul. Stadionul va avea o capacitate maximă de 105.000 de locuri, urmând să fie cel mai mare stadion din Europa.

Următoarea șansă a Barcelonei de a reveni pe arena sa va fi în runda următoare din prima ligă a Spaniei, cu Getafe. Partida va avea loc duminică, 21 septembrie.

