Mutu, tranșant cu Rațiu și Dobre Antrenorul avertizează: „Poate l-am supraevaluat” + „Acum 3 luni unde era?!”  +16 foto
Adrian Mutu. Foto: Sportpictures
Nationala

Mutu, tranșant cu Rațiu și Dobre Antrenorul avertizează: „Poate l-am supraevaluat” + „Acum 3 luni unde era?!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 10:15
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 10:15
  • Adrian Mutu (46 de ani), fost selecționer al naționalei U21 și fost antrenor al Rapidului, a comentat prestațiile lui Alex Dobre (27 de ani) și Andrei Rațiu (27 de ani) la echipa națională.

Trupa lui Mircea Lucescu a cedat în amicalul cu Canada, 0-3, și a obținut doar un rezultat de egalitate, 2-2, împotriva Ciprului, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Liga 1, etapa #9 Oțelul Galați - FC Botoșani, live de la 15:45 » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, etapa #9 Oțelul Galați - FC Botoșani, live de la 15:45 » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #9 Oțelul Galați - FC Botoșani, live de la 15:45 » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat

Adrian Mutu, despre Dobre: „Nu putem să avem pretenții de la un jucător care e în formă de două luni”

Alex Dobre traversează una dintre cele mai bune perioade la Rapid, unde a reușit patru goluri în cele nouă partide disputate în acest sezon. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru Dijon, Famalicao, Bournemouth și Wigan.

Întrebat despre randamentul arătat de Dobre în cele 155 de minute jucate în această pauză internațională, Adrian Mutu a declarat:

„Sincer, bine. Hai să spun și de ce zic bine, chiar dacă probabil voi nu sunteți de acord cu mine. Dobre a devenit și el, ca să spun așa, important pentru fotbalul românesc de două luni, de când e la Rapid, nu? Și acum noi avem pretenții să facă diferența la echipa națională?

Trebuie să îi lăsăm timp și lui să se acomodeze cu echipa națională, trebuie să aibă el continuitate în evoluții foarte bune în campionat la Rapid.

Și după 6 luni de acum încolo, când duce o perioadă de continuitate la nivel bun, exact ce vorbeam și despre Dennis Man, după această perioadă de continuitate la nivel bun putem să avem pretenții de la Dobre să facă diferența la echipa națională”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.

Dar Dobre acum 3 luni unde era? Nici măcar nu era în calcul sau în lotul lărgit al echipei naționale. Nu putem să avem pretenții de la un jucător care e în formă de două luni să facă diferența, fiind și tânăr, la echipa națională. Noi trebuie să avem pretenții de la jucătorii cu ștate vechi la echipa națională să facă diferența meci de meci. Adrian Mutu

Dobre a mai bifat două apariții pentru echipa națională în 2023, contra Andorra (2-0) și Belarus (2-1), însă a adunat doar 42 de minute pe teren și nu a reușit să iasă în evidență.

Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Adrian Mutu, despre Rațiu: „Poate l-am supraevaluat”

Fundașul lui Rayo Vallecano a încheiat un sezon 2024-2025 de excepție, unde a contribuit decisiv la calificarea echipei în Conference League. Cu toate acestea, evoluțiile sale din ultimele două partide disputate pentru națională au ridicat semne de întrebare.

„Dar când a jucat bine a fost o excepție sau așa era valoarea lui? Ideea e așa, că probabil el e monitorizat foarte bine în Spania.

Nu s-a reușit niciun transfer al lui, probabil anumite lacune le are, pe care noi nu reușim să le identificăm. Acum începem să ne uităm cu alți ochi. Până acum Rațiu poate a fost simbolul echipei de la Europene, nu?

Dacă ai lipsă de continuitate, se vede. E vorba și despre o valoare. Ai o valoare până la o anumită limită. După aia, pentru a avea continuitate mult timp sau două-trei sezoane sau cinci ani sau chiar mai mult, îți trebuie o anumită valoare. Ei au avut pe luni, două-trei luni și așa mai departe.

Poate noi l-am supraevaluat pe Rațiu, nu? Poate. Și acum ne mirăm că de ce nu joacă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că atunci când joci și arăți că poți să joci la un anumit nivel, așa cum ne-a arătat Rațiu, vine și cu reversul medaliei, și anume că pretențiile cresc și trebuie să îți menții valoarea aia, altfel vei fi criticat”, a mai spus Mutu, conform sursei citate.

El același stil îl are, numai că nu îl ajută nici echipa în momentul ăsta și vine pe un fond de rezultate negative. Și atunci nu îl ajută echipa. Noi, bineînțeles că ne uităm cu alți ochi la el pentru că ne-a obișnuit să joace la un nivel mare. Astea sunt problemele, că nu avem continuitate în evoluții bune, bineînțeles dacă mai pui și faptul că nu ai continuitate în evoluții la echipa de club, lucrurile astea te scot din mână, te scot din ritm și se vede. Adrian Mutu

Adrian Mutu este unul dintre cei mai eficienți marcatori ai naționalei, cu 35 de goluri marcate, la egalitate cu Gheorghe Hagi.

Mutu a jucat la cluburi precum Inter Milano, Hellas Vernoa, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„M-a mințit mereu!” Fost internațional, dezvăluiri despre patronul Rapidului, despre bani, pariuri, accidentul vascular cerebral și Lucescu
Stranieri
09:07
„M-a mințit mereu!” Fost internațional, dezvăluiri despre patronul Rapidului, despre bani, pariuri, accidentul vascular cerebral și Lucescu
Citește mai mult
„M-a mințit mereu!” Fost internațional, dezvăluiri despre patronul Rapidului, despre bani, pariuri, accidentul vascular cerebral și Lucescu
„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat
Superliga
00:12
„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat
Citește mai mult
„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
echipa nationala a romaniei adrian mutu andrei ratiu alex dobre
Știrile zilei din sport
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Campionate
13.09
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește mai mult
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Stranieri
13.09
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Citește mai mult
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Stranieri
13.09
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Citește mai mult
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Handbal
13.09
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat
Citește mai mult
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:20
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”
22:41
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
23:50
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
22:58
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din Juventus - Inter 4-3
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din  Juventus - Inter 4-3
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
Stranieri
13.09
7 goluri în Juventus - Inter VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final, după ce a condus cu 3-2
Citește mai mult
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Tenis
13.09
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Citește mai mult
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Stranieri
13.09
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește mai mult
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Superliga
13.09
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Citește mai mult
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share