Mutu, tranșant cu Rațiu și Dobre Antrenorul avertizează: „Poate l-am supraevaluat” + „Acum 3 luni unde era?!”

Adrian Mutu (46 de ani), fost selecționer al naționalei U21 și fost antrenor al Rapidului, a comentat prestațiile lui Alex Dobre (27 de ani) și Andrei Rațiu (27 de ani) la echipa națională.

Trupa lui Mircea Lucescu a cedat în amicalul cu Canada, 0-3, și a obținut doar un rezultat de egalitate, 2-2, împotriva Ciprului, în preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Adrian Mutu, despre Dobre: „Nu putem să avem pretenții de la un jucător care e în formă de două luni”

Alex Dobre traversează una dintre cele mai bune perioade la Rapid, unde a reușit patru goluri în cele nouă partide disputate în acest sezon. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru Dijon, Famalicao, Bournemouth și Wigan.

Întrebat despre randamentul arătat de Dobre în cele 155 de minute jucate în această pauză internațională, Adrian Mutu a declarat:

„Sincer, bine. Hai să spun și de ce zic bine, chiar dacă probabil voi nu sunteți de acord cu mine. Dobre a devenit și el, ca să spun așa, important pentru fotbalul românesc de două luni, de când e la Rapid, nu? Și acum noi avem pretenții să facă diferența la echipa națională?

Trebuie să îi lăsăm timp și lui să se acomodeze cu echipa națională, trebuie să aibă el continuitate în evoluții foarte bune în campionat la Rapid.

Și după 6 luni de acum încolo, când duce o perioadă de continuitate la nivel bun, exact ce vorbeam și despre Dennis Man, după această perioadă de continuitate la nivel bun putem să avem pretenții de la Dobre să facă diferența la echipa națională”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.

Dar Dobre acum 3 luni unde era? Nici măcar nu era în calcul sau în lotul lărgit al echipei naționale. Nu putem să avem pretenții de la un jucător care e în formă de două luni să facă diferența, fiind și tânăr, la echipa națională. Noi trebuie să avem pretenții de la jucătorii cu ștate vechi la echipa națională să facă diferența meci de meci. Adrian Mutu

Dobre a mai bifat două apariții pentru echipa națională în 2023, contra Andorra (2-0) și Belarus (2-1), însă a adunat doar 42 de minute pe teren și nu a reușit să iasă în evidență.

Adrian Mutu, despre Rațiu: „Poate l-am supraevaluat”

Fundașul lui Rayo Vallecano a încheiat un sezon 2024-2025 de excepție, unde a contribuit decisiv la calificarea echipei în Conference League. Cu toate acestea, evoluțiile sale din ultimele două partide disputate pentru națională au ridicat semne de întrebare.

„Dar când a jucat bine a fost o excepție sau așa era valoarea lui? Ideea e așa, că probabil el e monitorizat foarte bine în Spania.

Nu s-a reușit niciun transfer al lui, probabil anumite lacune le are, pe care noi nu reușim să le identificăm. Acum începem să ne uităm cu alți ochi. Până acum Rațiu poate a fost simbolul echipei de la Europene, nu?

Dacă ai lipsă de continuitate, se vede. E vorba și despre o valoare. Ai o valoare până la o anumită limită. După aia, pentru a avea continuitate mult timp sau două-trei sezoane sau cinci ani sau chiar mai mult, îți trebuie o anumită valoare. Ei au avut pe luni, două-trei luni și așa mai departe.

Poate noi l-am supraevaluat pe Rațiu, nu? Poate. Și acum ne mirăm că de ce nu joacă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că atunci când joci și arăți că poți să joci la un anumit nivel, așa cum ne-a arătat Rațiu, vine și cu reversul medaliei, și anume că pretențiile cresc și trebuie să îți menții valoarea aia, altfel vei fi criticat”, a mai spus Mutu, conform sursei citate.

El același stil îl are, numai că nu îl ajută nici echipa în momentul ăsta și vine pe un fond de rezultate negative. Și atunci nu îl ajută echipa. Noi, bineînțeles că ne uităm cu alți ochi la el pentru că ne-a obișnuit să joace la un nivel mare. Astea sunt problemele, că nu avem continuitate în evoluții bune, bineînțeles dacă mai pui și faptul că nu ai continuitate în evoluții la echipa de club, lucrurile astea te scot din mână, te scot din ritm și se vede. Adrian Mutu

Adrian Mutu este unul dintre cei mai eficienți marcatori ai naționalei, cu 35 de goluri marcate, la egalitate cu Gheorghe Hagi.

Mutu a jucat la cluburi precum Inter Milano, Hellas Vernoa, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

