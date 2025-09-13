OUT 3 luni Pierdere mare pentru Real Madrid! Ratează meciurile cu Atletico, Juventus, Barcelona și Liverpool

Antonio Rudiger (32 de ani) s-a accidentat la antrenamentele lui Real Madrid de vineri.

Diagnosticul a fost unul dur, iar fundașul va fi out o lungă perioadă.

Rudiger abia a revenit de la meciurile naționalei Germaniei cu Slovacia și Irlanda de Nord din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Pierdere mare pentru Real Madrid

Antonio Rudiger a suferit o accidentare serioasă și va lipsi pentru aproximativ 3 luni.

„În urma testelor efectuate de serviciile medicale ale Real Madrid, Toni Rüdiger a fost diagnosticat cu o leziune la bicepsul femural al piciorului stâng. Se așteaptă evoluția ulterioară a situației”, a transmis Real Madrid printr-un comunicat pe site-ul oficial.

Astfel, Rudiger este așteptat să revină în prima parte a lunii decembrie și va rata câteva meciuri foarte importante ale Realului cu:

Atletico Madrid , pe 27 septembrie, în campionat

, pe 27 septembrie, în campionat Juventus , pe 22 octombrie, în Liga Campionilor

, pe 22 octombrie, în Liga Campionilor Barcelona , pe 26 octombrie, în campionat

, pe 26 octombrie, în campionat Liverpool, pe 4 noiembrie, în Liga Campionilor

Antonio Rudiger abia a revenit la club după meciurile Germaniei din preliminariile CM 2026.

Naționala antrenată de Julian Nagelsmann a jucat cu Slovacia, scor 0-2, și Irlanda de Nord, scor 3-1. La primul meci, Rudiger a fost pe teren pe toată durata partidei, iar la meciul cu nord-irlandezii, fundașul lui Real Madrid a jucat 82 de minute, atunci când a fost înlocuit de Jonathan Tah.

Fundașul german se adaugă listei de accidentați de la echipa antrenată de Xabi Alonso. Bellingham, Camavinga, Endrick și Ferland Mendy nu sunt disponibili.

20 milioane de euro valorează Antonio Rudiger, conform Transfermarkt

Rudiger, pe lista plecărilor de la Real Madrid

Xabi Alonso ar dori să renunțe la serviciile lui David Alaba, Antonio Rudiger și Raul Asencio.

Despărțirea dintre Real Madrid și primii doi ar fi ușor de realizat, întrucât contractele lor expiră la finalul acestui sezon.

Raul Asencio nu ar dori să plece și ar vrea să își continue angajamentul pentru a încerca să câștige postul de titular.

Totuși, fotbalistul crescut în academia madrilenilor nu a evoluat niciun minut în acest sezon și șansele sale de a se impune sunt infime.

