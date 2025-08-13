Cupa României Toate rezultatele meciurilor din turul 3 » Chindia, eliminată rușinos  
Cupa României Toate rezultatele meciurilor din turul 3 » Chindia, eliminată rușinos

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 21:14
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 03:59
  • Astăzi s-au jucat 18 meciuri din turul 3 al Cupei României.
  • Este runda în care au intrat și primele echipe din Liga 2.

După ce marți am aflat numele primelor două calificate în play-off, FC Bihor și Dumbrăvița, miercuri am aflat și numele altor 18 formații calificate.

Toate rezultatele meciurilor din turul 3 al Cupei României » Chindia, eliminată rușinos

Marea surpriză s-a înregistrat la Băicoi, unde formația antrenată de Valentin Lazăr a eliminat-o pe Chindia Târgoviște, 3-2 după prelungiri.

Fostul jucător al lui Dinamo i-a preluat pe prahoveni în 2023, când erau în Liga 4 și a obținut promovarea încă din primul sezon. Apoi a dus la barajul de promovare în Liga 2, însă Băicoi a fost exclusă de FRF pentru că nu și-a achitat amenzile în valoare de 21.500 de euro.

Clubul fusese sancționat de Federație pentru că nu acumulase 70 de puncte la evaluarea academiei, pentru că nu avea cel puțin 5 grupe de juniori, dar și pentru că n-a depus la timp actele pentru schimbarea arenei de joc.

Alte 3 echipe din Liga 2 au părăsit competiția în această fază, CS Tunari, Șelimbăr și CSM Reșița.

De asemenea, a fost eliminată și ultima reprezentantă din Liga 4, CSM Pașcani fiind învinsă de Șoimii Gura Humorului, 1-2.

Joi, se va disputa ultimul meci din turul 3 al Cupei. Este vorba de duelul dintre FC Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț, ambele formații evoluând în liga secundă.

Play-off-ul, ultimul tur înainte de faza grupelor, se va disputa pe 27 august. Atunci vor intra în competiție și primele echipe din Liga 1.

Rezultatele din turul 3 al Cupei României

  • Agricola Borcea (3) - Gloria Băneasa (3) 1-0
  • CSO Băicoi (3) - Chindia Târgoviște (2) 3-2 (după prelungiri)
  • CSM Pașcani (4) - Șoimii Gura Humorului (3) 1-2
  • CSM Rm. Sărat (3) - Metalul Buzău (2) 3-4
  • Oltul Curtișoara (3) - CSM Slatina (2) 1-4
  • Vulturii Fărcășești (3) - SCM Rm. Vâlcea (3) 3-2
  • Jiul Petroșani (3) - Corvinul Hunedoara (2) 0-2
  • LPS HD Clinceni (3) - CS Dinamo (2) 0-1
  • ARO Câmpulung (3) - AFC Muscelul Câmpulung (2) 0-2
  • Poli Timișoara (3) - CSM Reșița (2) 1-0
  • Popești-Leordeni (3) - CS Afumați (2) 1-2 (după prelungiri)
  • Sănătatea Cluj (3) - ACS Mediaș (3) 1-0
  • Sighetu Marmației (3) - Olimpia Satu Mare (2) 3-2
  • CS Tunari (2) - FC Voluntari (2) 1-2
  • Unirea Alba Iulia (3) - CSC Șelimbăr (2) 2-0
  • Viitorul Onești (3) - Sporting Liești (3) 1-2
  • CS Gheorgheni (3) - Gloria Bistrița (2) 1-5
  • Cetatea Turnu Măgurele (3) - Concordia Chiajna (2) 1-6

*Meciurile se dispută pe terenul formației mai slab clasate la finalul sezonului trecut.
**În paranteză este trecută liga în care evoluează echipa

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share