Alarmă majoră la Liverpool Fanii protestează după ce Bezos a cumpărat 30% din acțiunile clubului. De ce se tem: ”Dezgust”

Jeff Bezos este parte dintr-un consorțiu care a plătit 1,8 miliarde de euro pentru o treime din acțiunile lui Liverpool.

Suporterii „The Reds” sunt speriați de apariția fondatorului Amazon printre acționarii clubului lor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fenway Sports Group (FSG) a devenit proprietarul lui Liverpool în octombrie 2010, când a plătit doar 300 de milioane de lire sterline, echivalentul la acea vreme a 480 de milioane de dolari sau 344 de milioane de euro.

Consorțiul lui Bezos a cumpărat o treime din Liverpool, evaluat la 8 miliarde

Astăzi, când evaluează clubul la 8 miliarde de dolari (6,9 miliarde de euro), grupul american a vândut 30% din acțiunile „The Reds” pentru două miliarde $ (1,8 miliarde €).

Parte din consorțiul care a achiziționat aceste acțiuni este Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Apariția lui i-a făcut să se teamă pe mulți dintre suporterii echipei.

Mai mult. O parlamentară britanică a protestat dur după tranzacția încheiată de FSG.

270 de miliarde de dolari (233,4 miliarde de euro) este averea lui Jeff Bezos, potrivit estimării Forbes

Fanii lui Liverpool, avertisment asupra lui Bezos: practici antisindicale și Israel!

Zarah Sultana, 32 de ani, membră a Camerei Comunelor, fan Liverpool, a postat pe X:

„Dezgustată să aflu că Jeff Bezos și consorțiul său au cumpărat o treime din club”.

Mulți fani au atras atenția corect asupra practicilor Amazon antisindicale, tratamentul aplicat angajaților, și există frica de a vedea Liverpool devenind doar un alt activ în portofoliul unui miliardar. Acea îngrijorare e reală Zarah Sultana, politiciană britanică

Sultana a amintit și că „este ceva și mai întunecat în miezul acestui acord. Amazon e partener principal în proiectul Nimbus, care asigură inteligență artificială statului Israel, acuzat de genocid împotriva Palestinei.

Sickened by the news that Jeff Bezos’ consortium has bought roughly a third of Liverpool Football Club.



Many fans have rightly focused on Amazon’s anti-union practices, its treatment of workers, and the fear that Liverpool will become just another asset in a billionaire’s… — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) August 14, 2026

Tehnologia Amazon a susținut infrastructura care a făcut totul posibil. Iar acum, își cumpără locul pe Anfield”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport