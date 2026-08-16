Alarmă majoră la Liverpool Fanii protestează după ce Bezos a cumpărat 30% din acțiunile clubului. De ce se tem: ”Dezgust”

- Jeff Bezos este parte dintr-un consorțiu care a plătit 1,8 miliarde de euro pentru o treime din acțiunile lui Liverpool.
- Suporterii „The Reds” sunt speriați de apariția fondatorului Amazon printre acționarii clubului lor.
Fenway Sports Group (FSG) a devenit proprietarul lui Liverpool în octombrie 2010, când a plătit doar 300 de milioane de lire sterline, echivalentul la acea vreme a 480 de milioane de dolari sau 344 de milioane de euro.
Consorțiul lui Bezos a cumpărat o treime din Liverpool, evaluat la 8 miliarde
Astăzi, când evaluează clubul la 8 miliarde de dolari (6,9 miliarde de euro), grupul american a vândut 30% din acțiunile „The Reds” pentru două miliarde $ (1,8 miliarde €).
Parte din consorțiul care a achiziționat aceste acțiuni este Jeff Bezos, fondatorul Amazon.
Apariția lui i-a făcut să se teamă pe mulți dintre suporterii echipei.
Mai mult. O parlamentară britanică a protestat dur după tranzacția încheiată de FSG.
Fanii lui Liverpool, avertisment asupra lui Bezos: practici antisindicale și Israel!
Zarah Sultana, 32 de ani, membră a Camerei Comunelor, fan Liverpool, a postat pe X:
„Dezgustată să aflu că Jeff Bezos și consorțiul său au cumpărat o treime din club”.
Mulți fani au atras atenția corect asupra practicilor Amazon antisindicale, tratamentul aplicat angajaților, și există frica de a vedea Liverpool devenind doar un alt activ în portofoliul unui miliardar. Acea îngrijorare e reală Zarah Sultana, politiciană britanică
Sultana a amintit și că „este ceva și mai întunecat în miezul acestui acord. Amazon e partener principal în proiectul Nimbus, care asigură inteligență artificială statului Israel, acuzat de genocid împotriva Palestinei.
Tehnologia Amazon a susținut infrastructura care a făcut totul posibil. Iar acum, își cumpără locul pe Anfield”.