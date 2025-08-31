Mitriță s-a lămurit  Românul joacă de două luni în China și recunoaște: „Când am ajuns acolo credeam că nu e un campionat puternic”

Alexandru Mitriță (30 de ani) a fost surprins de nivelul ridicat al campionatului chinez și intenționează să joace cât mai mult timp în țara asiatică.

Alexandru Mitriță a câștigat titlul de jucătorul lunii iulie în China.

Alexandru Mitriță, surprins de nivelul fotbalului chinez: „Mă bucur că am ajuns acolo”

Ajuns la Zhejiang Professional în cursul acestei veri, Alexandru Mitriță spune că a fost surprins de nivelul campionatului chinez.

„ E un nivel foarte ridicat, cu echipe puternice care joacă un fotbal ofensiv, sunt jucători de valoare. În gândul meu a fost când am ajuns acolo că nu e un campionat puternic. Din contră, este un campionat foarte puternic și chiar mă bucur că am ajuns acolo ”, a declarat Alexandru Mitriță, potrivit digisport.ro.

Fostul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova s-a adaptat rapid la nivelul din Superliga Chinei și dorește să petreacă cât mai mult timp în țara asiatică.

„Am ajuns foarte repede, cu două zile înainte de meci. Am intrat în meci și am dat două goluri. Totul mi-a plăcut de la început.

Vreau să joc cât mai mult în China, cât am contract. Dacă va veni o propunere de prelungire, cu siguranță voi accepta. Mă simt foarte bine acolo”, a mai spus jucătorul.

Alexandru Mitriță are evoluții consistente pentru Zhejiang Professional

Extrema care a venit de la Universitatea Craiova s-a adaptat rapid la cerințele fotbalului din China și prestațiile sale au fost apreciate.

Alexandru Mitriță a jucat nouă meciuri pentru Zhejiang Professional, a reușit să înscrie șapte goluri și să ofere patru pase decisive.

Fotbalistul a reușit să marcheze două „duble”, împotriva celor de la Hainui, 3-0, și Yunan Yukun, 3-1.

4.000.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, potrivit Transfermarkt

