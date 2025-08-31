Eșecul i-a fost fatal Al treilea antrenor demis în startul sezonului din Liga 2

Gloria Bistrița a anunțat despărțirea de antrenorul Cristi Pustai (57 de ani).

Nou-promovată în Liga 2, Gloria Bistrița are un start ratat de sezon.

Sâmbătă, bistrițenii au cedat, scor 0-2, pe terenul celor de la Concordia Chiajna și au rămas doar cu 3 puncte, după primele 5 etape.

Cristi Pustai a fost demis de Gloria Bistrița

Oficialii clubului au vrut să producă un șoc la echipă și au anunțat că au renunțat la serviciile lui Cristi Pustai, în ciuda faptului că antrenorul a calificat-o pe Gloria Bistrița în grupele Cupei României.

„Clubul Sportiv Gloria Bistrița anunță că, începând de astăzi, colaborarea cu antrenorul principal Cristian Pustai a ajuns la final, părțile hotărând de comun acord încetarea relațiilor contractuale.

Îi mulțumim domnului Cristian Pustai pentru contribuția adusă la parcursul echipei noastre și în mod special, pentru performanța promovării Gloriei în Liga a 2-a, rezultat care poartă amprenta profesionalismului și dedicării sale.

Apreciem faptul că împreună am scris un capitol important din istoria fotbalistică a Gloriei și îi suntem recunoscători pentru efortul depus și pasiunea arătată în tot acest timp.

Îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal!

Mulțumim, domnule profesor!”, a anunțat Gloria Bistrița, într-un comunicat pe pagina oficială de Facebook.

Pustai o preluase pe Gloria Bistrița pe 22 iunie 2024. Tehnicianul este al treilea antrenor demis, în acest start de sezon din Liga 2, după Marco Veronese (49 de ani), de la Ceahlăul și Alexandru Botoș (49 de ani), de la CSM Olimpia Satu Mare.

De-a lungul carierei, Pustai le-a mai antrenat pe Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureș, Rapid, Dunărea Călărași, Gloria Buzău și Ceahlăul Piatra Neamț.

