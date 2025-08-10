Ciobotariu așteaptă întăriri Antrenorul Petrolului resimte lipsa lui Keita: „E o mare pierdere”
Ciobotariu așteaptă întăriri Antrenorul Petrolului resimte lipsa lui Keita: „E o mare pierdere"

Publicat: 10.08.2025, ora 00:59
Actualizat: 10.08.2025, ora 01:01
  • U Cluj - Petrolul Ploiești 1-1. Liviu Ciobotariu (54 de ani) așteaptă transferuri la Petrolul Ploiești, după ce a simțit lipsa mijlocașului central Tidiane Keita (25 de ani).
  • Trupa de pe „Ilie Oană” are un bilanț economic pozitiv de pe urma transferurilor.

Pentru Universitatea Cluj a marcat Jovo Lukic, în minutul 44, în timp ce pentru Petrolul a înscris Bogdan Marian, în minutul 71.

Liviu Ciobotariu așteaptă întăriri: „Ne uităm după jucători”

La finalul partidei disputate la Sibiu, Liviu Ciobotariu a dezvăluit că echipa a resimțit absența lui Tidiane Keita, transferat la CFR Cluj.

Tehnicianul „lupilor galbeni” este conectat la mișcările din mercato și așteaptă transferuri.

„Am mai declarat lucrul ăsta, pentru noi este o mare pierdere Keita, dar, de obicei, nu dau nume sau nu felicit un jucător anume, pentru că n-ar fi corect.

Din punctul meu de vedere, toată echipa a luptat, toată echipa a jucat, iar cine a jucat în poziția lui Keita astăzi a făcut-o destul de bine (n.r. Mateiu).

Da, atât timp cât este perioada deschisă, ne uităm după jucători, pentru că dacă găsim jucători care să ajute grupul, adică să facă concurență pe posturi și, de ce nu?, să jucăm cu ei din primul «11», bineînțeles că ne uităm după jucători”, a declarat Liviu Ciobotariu, la finalul partidei, la Prima Sport.

Tidiane Keita, transferat de CFR Cluj

Săptămâna trecută, Petrolul l-a cedat pe Tidiane Keita la CFR Cluj, în schimbul sumei de 400 de mii de euro.

În sezonul trecut, mijlocașul a fost o prezență constantă în lotul „lupilor galbeni”, evoluând în 42 de meciuri, marcând două goluri și oferind două pase decisive.

650 de mii de euro
este cota de piață a lui Tidiane Keita, potrivit Transfermarkt.

Fotbalistul francez a debutat, deja, în tricoul lui CFR Cluj, în duelul disputat în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, împotriva lui Braga, 1-2.

Petrolul Ploiești, activă pe piața transferurilor

Trupa de pe „Ilie Oană” a realizat mai multe mutări în această vară și bilanțul financiar al clubului este unul pozitiv.

Petrolul Ploiești a transferat numai jucători liberi de contract și a încasat 1.1 milioane de euro, din vânzarea fotbaliștilor.

  • Veniri: Adi Chică-Roșă (26 de ani), Guilherme (24 de ani), Franjo Prce (29 de ani), Konstantinos Doumtsios (27 de ani), Brahima Doukansy (25 de ani), Stefan Krell (33 de ani), Miguel Constantinescu (20 de ani).
  • Plecări: Mihnea Rădulescu (19 de ani) - 400 de mii de euro, Tidiane Keita (28 de ani) - 400 de mii de euro, Marian Huja (25 de ani) - 300 de mii de euro, Mario Brat (23 de ani), Oscar Linnér (28 de ani), Adrian Nicolae (21 de ani), Hasan Jahic (23 de ani), Juan Pătraşcu (21 de ani).

