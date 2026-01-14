Lothar Matthäus a reprezentat-o pe Bayern Munchen la semnarea unui contract cu o firmă din Asia, care și-a trimis directorul în Germania. „Era, însă, un fake”.

Firma Yabo e o companie de jocuri online de noroc ilegale din China. Ilegale însemnând că nu au licență, dar poți paria pe siteuri pe care autoritățile nu le pot bloca.

Sunt sute de astfel de siteuri și în România. La fiecare site legal, există 50 la negru, potrivit listelor întocmite de autoritățile noastre.

80.000 de agenți ilegali de pariuri

În 2021, chinezii au anchetat activitatea Yabo. Au găsit 80.000 de agenți care lucrau pentru Yabo, conform unui documentar realizat de televiziunea germană publică ARD. Chinezii au arestat 3.000 de oameni.

Putem realiza, prin comparație, dimensiunea profitului unei astfel de afaceri. Dacia produce la Mioveni 1.000 de mașini în fiecare zi lucrătoare. O muncă enormă „la zi” și o investiție în timp de decenii. Cu tot acest efort, Dacia trece cu puțin de 100 de milioane de euro profit anual. Firma ilegală de pariuri din China aduna un profit de 14 miliarde de euro pe an.

Cum? Ca să obțină credibilitate, o firmă ilegală de pariuri are nevoie de asocieri cu branduri nepătate. Yabo a mers în Germania și a semnat un contract de sponsorizare cu Bayern Munchen. Episodul a fost relatat de colegul meu Cătălin Țepelin în investigația lui „Caracatița pariurilor” din GOLAZO și mi se pare simbolic pentru multe straturi ale lumii de astăzi.

În fața lui Matthäus a apărut un bărbat în costum impecabil

Dacă apare Yabo pe tricoul lui Bayern și folosești asta pe siteurile unde te promovezi „corelația reputației” te va ajuta ca oamenii să creadă că ești în regulă. Și vor paria pe cotele oferite de Yabo. Mai ales că parteneriatul se încheie în Germania, dar toată operațiunea de promovare are loc în China, unde Bayern nu are sentimentul că e folosit și presa are acces dificil ca să realizeze conexiunile.

În Germania, la evenimentul de anunțare a colaborării dintre Bayern și Yabo, nemții au fost reprezentați de campionul mondial Lothar Matthäus. În fața lui Matthäus a apărut reprezentantul firmei Yabo, CEO-ul așa cum s-a prezentat el.

Lothar Matthaus (în stânga), alături de un CEO fals (al doilea din dreapta), la prezentarea organizată de Bayern Munchen

Elegant, îmbrăcat într-un costum, „chinezul” era un european care fusese angajat de patronii Yabo ca să le conducă afacerea de pariuri. Au făcut poze, și-au strâns mâna.

Apoi s-a aflat că, de fapt, reprezentantul firmei de pariuri era un actor. Fusese selectat cu un singur scop: să dea bine. Yabo, o operațiune de escrocherie în sine, dar care funcționa în China, a apelat la o escrocherie chiar și când a semnat un contract. Oamenii reali lasă urme. Actorii își fac doar meseria.

Bayern a reziliat contractul în 2021. Mai apoi, chinezii au închis Yabo. Dar 15 miliarde profit pe an e ceva prea mare ca să poată fi închis.

Yabo a reapărut sub alt nume: Kaiyun. Și a venit din nou în Europa. „Regatul de mijloc” caută actor. Dar e, în realitate, o escrocherie sau o auto păcăleală planificată?