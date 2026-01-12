Un film documentar realizat de o mare televiziune arată culisele incredibile ale rețelelor de aranjare a meciurilor.

Foști fotbaliști de top explică pas cu pas cum au fost atrași și apoi forțați să participe la jocuri trântite pentru pariuri.

Ce sume se învârt, care sunt mecanismele, de câți jucători e nevoie să blătuiești un meci, cine dirijează totul din umbră + ipostaza uluitoare în care a fost fotografiat unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii. Totul, mai jos în articol.

Sportul mondial, în special fotbalul, este sub un asalt teribil. În ultima vreme au izbucnit scandaluri uriașe de integritate, toate având aceeași rădăcină: pariurile.

Se învârt sume amețitoare, se truchează competiții, se distrug vieți, încrederea în sport și întreaga industrie din spatele lui se fisurează tot mai vizibil.

Iată doar câteva exemple, din zone diferite, sporturi diferite și cu impact diferit:

Fotbaliști faimoși din campionate de top au fost deconspirați și apoi suspendați pentru implicare în legături periculoase cu pariurile (Paquetá, Tonali, Toney, Zaniolo etc)

FBI a intervenit în forță pentru a opri pariuri ilegale în NBA

Turcia este în aceste zile scena unei operațiuni fără precedent, cu sute de fotbaliști, arbitri și conducători puși sub acuzare sau chiar arestați pentru meciuri trucate la pariuri

Proprietarul lui Brighton, din Premier League, a fost acuzat că deține o rețea de pariuri ilegale

Nici România nu e ocolită de astfel de tulburări. Iar problemele acoperă și ligile mici, dar și prima scenă, vezi recentul scandal de la Metaloglobus

Confirmări oficiale din România: „Da, blaturile pentru pariuri există”

Și dacă am ajuns cu exemplele la România, să readucem în prim-plan câteva declarații făcute la podcastul GOLAZO.ro, la Top Level:

În spatele trucărilor de meciuri astăzi, și nu doar la nivel național, dar și la nivel internațional, vorbim de rețele criminale care sunt angrenate și în alte zone. Trafic de droguri, trafic de persoane … Ne-am stabilit împreună acest obiectiv: să incriminăm trucarea de meciuri în codul penal. Răzvan Burleanu, președinte FRF și membru în Comitetul Executiv al FIFA

Sau Valeriu Iftime, patronul unei echipe care joacă de 13 ani în primă ligă: „Cred că au mai fost jocuri aranjate de fotbaliști. Să parieze”.

Așadar, nu sunt doar suspiciuni și teorii ale conspirației, ci certitudini dureroase: competiții întregi și de la toate nivelurile sunt afectate de această caracatiță a meciurilor trucate pentru pariuri.

Pariurile ilegale sunt principalul factor care alimentează corupția în sport Mesaj la o conferință a Organizației Națiunilor Unite

Cum s-au schimbat blaturile de-a lungul timpului

Corupția din sport nu este ceva nou. Din contră, probleme au fost tot timpul. Astăzi, mulți foști fotbaliști români povestesc amuzați despre cum se aranjau meciurile pe vremea lor.

Pe atunci, blaturile apăreau fie când exista o comandă politică (de exemplu, echipa X trebuia să câștige pentru că era protejată de cineva influent), fie când apărea un interes reciproc. Celebra Cooperativă apărută în România pe finalul anilor ‘90 se baza majoritar pe această schemă: eu bat la mine, tu bați la tine și astfel nu riscăm să risipim puncte.

Jean Pădureanu

Există și va continua să existe o zonă de blaturi pur fotbalistice - o echipă are nevoie de puncte pentru a-și atinge un obiectiv și pentru asta încearcă să-și corupă adversarii.

Da. A vrut cineva să-mi dea bani să fac un blat și am refuzat. Suma era 50.000 de euro Eric de Oliveira, despre un meci din 2007, în Liga 1

Totuși, ce s-a schimbat și cum se petrec acum lucrurile? Explozia pariurilor și avântul tehnologiei au modificat complet ideea de corupție în fotbal în ultimii 5 - 10 ani. Azi, scopul principal al celor care se implică în astfel de combinații este să facă bani la pariuri din manipularea meciurilor.

Dar și aici există diversitate:

1. Aranjamentele din proprie inițiativă. Unul sau mai mulți jucători, uneori în coordonare cu arbitri sau cu oficiali din cluburi, încearcă să trucheze un meci sau doar părți dintr-un meci (pentru că se poate paria și pe micro-evenimente tip “cele mai multe cornere”, “echipa X ratează penalty”, “jucătorul Y primește cartonaș roșu”).



Ei pariază direct sau prin interpuși și apoi eventualele câștiguri le aparțin în totalitate.



Teoretic, sunt mai ușor de prins, pentru că plasează mizele la case de pariuri legale, iar mișcările atipice de cote sau de volum pe anumite evenimente sportive pot atrage atenția celor din industrie, care pot merge pe fir pentru a-i expune pe trișori. Cu atât mai mult cu cât regulamentele sportive le interzic să parieze.



Însă lipsa de resurse sau de interes a autorităților lasă destul spațiu de manevră și acestor oameni din sistem, care acționează pe cont propriu, cu riscurile de rigoare.

2. Meciuri aranjate pe filieră internațională. Cele mai multe probleme sunt provocate de rețele vaste, cu acoperire mondială, create în beneficiul pariurilor ilegale. Faptul că acționează în afara legii le fac extrem de periculoase și, în același timp, foarte puternice.



Aceste rețele sunt conectate la crima organizată, dispun de resurse incredibile și acționează preponderent în Asia. Dar conexiunile lor se întind ca o pânză de păianjen în toată lumea, încercând să trucheze meciuri de oriunde - de la partide anonime (amicale între echipe de liga a treia, fotbal feminin, amator sau la nivel de juniori) până la confruntări din competiții respectabile, care implică fotbaliști sau cluburi de top. Dar cu cât liga e mai mică cu atât “actorii” sunt mai dispuși să intre în jocul murdar al aranjamentelor.

De ce este Asia epicentrul pariurilor care corup fotbalul?

Anul trecut, televiziunea de stat germană, ARD, a difuzat un documentar care a zguduit lumea fotbalului mondial.

Titlul producției, „Spielverderber”, s-ar traduce prin „Sabotorii” sau „Cei care distrug fenomenul”. Filmul a demonstrat, cu mărturii asumate și dezvăluiri teribile, cum manipulează fotbalul aranjorii de meciuri pentru pariuri.

Mai întâi, un fost fotbalist a povestit cum a trucat zeci de meciuri din prima ligă din Austria. Apoi, aranjori din Singapore sau Vietnam au explicat pas cu pas cum funcționează rețelele care se activează în Asia și corup competiții în Europa.

Să le luăm pe rând. Mai întâi, de ce Asia este epicentrul pariurilor ilegale?

“În China, Thailanda, Singapore, Vietnam, Indonezia, Coreea de Sud, Japonia, pariurile sportive și jocurile de noroc sunt ilegale, exceptând loteriile naționale. Așa că se joacă la negru”, explică Philippe Auclair, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de investigație pe zona corupției și a pariurilor ilegale. Piața asiatică este uriașă. Doar țările enumerate mai sus au, împreună, o populație de 3 ori mai mare decât toate țările din Europa la un loc. Așadar, un public enorm și foarte atras de pariuri. În țările europene, acolo unde există case de pariuri licențiate, deci inclusiv în România, pariorii nu pot miza orice sumă vor. Există limite (de obicei, câteva mii de euro per bilet) și, cel puțin în teorie, mecanisme de detectare și blocare a exceselor sau a fraudelor. La casele de pariuri ilegale din Asia nu există limită.

Ce înseamnă asta? Că poți paria milioane de euro pe un singur meci sau pe un micro-eveniment dintr-un meci. Și asta deschide posibilități incredibile pentru a truca evenimentul. Aranjorii își permit să investească bani foarte mulți în trucarea meciurilor, pentru că, miza plasată fiind foarte mare, și câștigurile sunt uriașe.

De câți fotbaliști ai nevoie să aranjezi un meci

Filmul începe cu o afirmație șocantă a lui Siva, un aranjor din Singapore, condamnat și fugit în Vietnam: “Pot paria juma de milion, nu e problemă aici. Îmi trebuie 6 jucători. 5 plus un portar. Niciodată nu aranjezi fără portar! Apoi 3 fundași, un mijlocaș si un atacant”.

Siva, aranjorul care vorbește în documentarul televiziunii de stat din Germania

„E foarte profitabil să aranjezi meciuri. În Singapore, dacă faci trafic de droguri ești executat. Dacă ești prins că aranjezi meciuri ai putea lua câțiva ani de închisoare, dar pentru bună purtare ieși după vreun an și jumătate. Și rămâi cu o grămadă de bani”, adaugă fixerul în dialog cu jurnaliștii nemți de la ARD.

Dar cum ajung aranjorii să corupă fotbaliști?

Același Siva spune cum acționează intermediarii, cei care îi atrag pe jucători: „90 la sută dintre fotbaliști au obiceiuri proaste: pariuri, alcool, femei, tot ce e problematic. … Trebuie să construiești ușor-ușor o relație cu ei, să îi ții aproape cu cadouri, petreceri, vorbe frumoase etc. Așa e peste tot. E important să identifici jucătorii disperați și să ai relațiile potrivite.

Și când am nevoie îi zic portarului: ai 30.000 de euro dacă pierdeți meciul la 3 sau 4 goluri. El zice „da, dar trebuie să vorbim și cu ceilalți”. Mă costă, cu totul, vreo 80.000. Iar eu încerc să pariez 400.000 sau 500.000 de euro (n.r. la o casă de pariuri ilegale din Asia). Deci cheltuielile mele sunt 80.000, plus vreo 20.000 pe cadouri luxoase, restaurante, petreceri și alte din astea. Restul e profit”.

În documentarul produs de televiziunea publică din Germania se avansează o cifră absolut șocantă: 90% dintre fotbaliști pariază. Când ajung în datorii, sunt contactați și atrași în această industrie a meciurilor aranjate: „Săptămâna viitoare ia și tu un galben. Și nu te apăra bine la o fază. Iar probleme tale financiare se vor rezolva”.

E foarte profitabil să aranjezi meciuri. În Singapore, dacă faci trafic de droguri ești executat. Dacă ești prins că aranjezi meciuri ai putea lua câțiva ani de închisoare, dar pentru bună purtare ieși după vreun an și jumătate. Și rămâi cu o grămadă de bani Siva, aranjor din Singapore

Cum se împarte profitul la meciuri trucate

În Asia, pariurile se plasează printr-un agent. El e cel care preia pontul și banii de la un aranjor și plasează pariul la una sau mai multe case ilegale. Un astfel de agent, Titani pe numele lui, explică în film: „Aranjorii ne spun cât și pe ce meci să pariem. 150.000 sau 200.000 de euro, de exemplu. 30.000 e comisionul meu. Dacă aranjamentul nu iese, eu tot rămân cu banii. Dacă iese, le trimitem profitul. Plata se face în criptomonede”. Omul a fost fotbalist în Singapore și acum are propriul site de pariuri ilegale.

Intermediarul care dezvăluie mecanismul blaturilor în documentar

El și Siva explică apoi că au oameni în interiorul companiilor de betting din țările lor. „Dacă în ofertă nu este un anumit meci despre care noi știm că va fi aranjat, mituim cu 6.000 - 7.000 de dolari un bookmaker să-l adauge în ofertă. Și apoi plasăm pariurile pe el”.

Persoanele de legătură dintre aranjorii din Asia și actorii din Europa sunt, de obicei, indivizi certați cu legea sau cu apetit pentru risc, tipi care își folosesc influența locală, relațiile și banii pentru a ajunge în anturajul fotbaliștilor.

Fotbaliștii sunt convinși să intre în joc și să trântească un meci sau mai multe în schimbul unor sume pe care le-ar fi imposibil să le câștige din salarii și prime

Intermediarii își păstrează o parte din câștiguri

Iar, la capătul celălalt al rețelei, oamenii din Asia marchează și ei profitul

Practic, cu riscurile aferente oricărei întreprinderi ilegale, toți cei de pe lanțul corupției câștigă.

Sunt voci care acuză că și marile case de pariuri licențiate sunt implicate în trucarea de meciuri. Pe de altă parte, în documentarea GOLAZO.ro din ultimele luni pe marginea acestui fenomen, aproape toți specialiștii au punctat că marile companii nu au niciun interes să manipuleze meciurile, pentru că „ profitul lor este garantat matematic. Bookmakerii calculează cotele astfel încât să aibă o mică marjă de câștig indiferent de rezultatele meciurilor, n-au nevoie să viruseze competiții ”. Și că rețelele ilegale sunt cele care conduc această zonă neagră a sportului.

Philippe Auclair, jurnalist de investigație care colaborează cu The Guardian, France Football, Eurosport sau Josimar

„Companiile licențiate depind de sport, integritatea competițiilor este esențială pentru ele. Dacă meciurile ar fi manipulate constant, piața nu ar mai fi viabilă financiar, iar casele de pariuri nu ar putea funcționa deloc. În ceea ce privește operatorii ilegali, situația este complet diferită. Ei sunt adesea implicați în spălarea banilor și pot participa direct la trucarea meciurilor”, a explicat pentru GOLAZO.ro francezul Philippe Auclair.

În zilele noastre, aranjorii de meciuri sunt arhitecți de rețele, experți în crypto, în ascunderea datelor și în algoritmi de betting. Cei mai mari adversari ai lor nu mai sunt Comisiile de disciplină ale federațiile, ci procurorii de la Crimă Organizată Chris Dalby, consultant în domeniul criminalității, într-un articol pe Sportsandcrime.com

Mărturia unui fotbalist de primă ligă: „ Mi-a fost frică, m-au amenințat”

„Am fost fotbalist profesionist vreme de 10 ani. Din ăștia 10, în 8 am aranjat meciuri. Cel mai mult am făcut 70.000 de euro. Mereu cash și în bancnote de 500”, dezvăluie în film Dominique Taboga. A jucat fundaș aproape 100 de meciuri în prima ligă din Austria, cele mai multe la Kapfenberger SV, într-un fotbal considerat respectabil și onest.

„Sunt un infractor, un trișor. Am mințit pe toată lumea și mi-am meritat pedeapsa”, spune el. A fost condamnat la un an de închisoare cu executare plus încă 2 ani sub supraveghere și a fost suspendat din fotbal după ce Liga austriacă a investigat peste 20 de meciuri din perioada 2004-2013.

La proces, Taboga a aflat că mafioții care l-au atras în lumea meciurilor trucate pentru pariuri erau din Albania. Iar pariurile pe acele meciuri se plasau în Singapore.

A povestit și ce s-a întâmplat când nu i-a ieșit un meci aranjat:

„Jucam cu Red Bull Salzburg în deplasare, ei erau pe primul loc și noi trebuia să pierdem la două goluri. Nu ne-a ieșit, iar seara au început să curgă telefoanele. M-au chemat într-un hotel și, într-o cameră mică și întuncată, am discutat în engleză cu cineva, printr-un videocall. Cred că era cel care finanțase aranjamentul care n-a ieșit. Mi-a zis că la meciul viitor trebuie să mă revanșez, ca să recuperăm pierderea. „N-ai de ales, nu poți zice nu, trebuie s-o faci. Știm cine ești, știm unde locuiești, nu ai altă scăpare”, mi-a spus.

Din momentul ăla am fost captiv în povestea asta a meciurilor aranjate. Înainte ne alegeam noi meciurile pe care simțeam că le putem manevra, dar apoi ne vedeau direct ordine: meciul ăsta, meciul ăsta etc. Pentru fiecare blat care nu-mi ieșea, îmi spuneau că le datorez 20.000 - 30.000 de euro. Și trebuia să fac cumva să-i recuperez la meciurile următoare. Altfel, mă amenințau că se duc peste familia mea când sunt eu la antrenament …

Ajunsesem să le fiu dator cu 120.000 de euro. Mă împrumutam de la colegi, de la prieteni. De la un punct încolo, părea că doar sinuciderea mă mai putea scoate din acea fundătură. M-am dus într-o gară aglomerată, mă uitam la trenuri. Stăteam în mașină și am trimis un mesaj despre sinucidere. Norocul meu a fost că l-a văzut soția. Imediat, mi-a trimis poze cu copiii noștri. Așa m-am răzgândit. Și am dezvăluit ce mi se întâmpla”.

Este doar una dintre, probabil, miile de povești similare, cu fotbaliști prinși între vicii, probleme financiare și presiuni din partea unor rețele mafiote. Așa se truchează meciuri, așa scade încrederea în sport și așa sunt acuzați uneori chiar și cei nevinovați.

Corupție în sport a existat dintotdeauna. Acum este însă mai ușor ca niciodată. De ce? Tehnologia îi ajută pe trișori Steve Menary, jurnalist de investigații

“E din ce în ce mai rău, pentru că oferta e din ce în ce mai diversificată. La un moment-dat aveam 351 de meciuri live simultan. Poți paria pe orice. Pe meciuri de juniori, pe amicale, pe fotbal amator sau pe fotbal feminin. E o adevărată nebunie! Înțeleg să poți paria pe campionatele mari, dar să ai în ofertă liga a treia din Letonia, liga a cincea din Islanda sau liga a doua din Irak … Problemele vor fi din ce în ce mai mari, pentru că e ușor să mituiești pe cineva acolo”, spune și Francesco Baranca, investigator, expert în destructurarea rețelelor de pariuri și meciuri aranjate.

Cum au ajuns cluburi mari, precum Real Madrid sau Bayern Munchen, să fie partenere cu companii dubioase

Documentarul „Spielverderber” explică și cum a ajuns fotbalul european să fie penetrat de numeroase branduri de pariuri dubioase din Asia.

Uneori, fanii unor cluburi uriașe din Europa nici nu știu că echipa lor are un parteneriat cu o casă de pariuri asiatică. Spoturile de promovare nu rulează aici, ci în China, cea mai importanță piață. De ce? Pentru credibilitate. Oamenii de acolo vor zice “pot paria în siguranță aici, e un brand mare, ia uite ce parteneri are, cluburi mari din Europa”.

Unul dintre cele mai răsunătoare exemple din documentarul nemților se referă la Kaiyun, compania care a semnat contracte de sponsorizare cu Bayer Leverkusen, Real Madrid, Chelsea etc.

Kaiyun se numea înainte Yabo. Yabo nu mai există pentru că a fost închisă de autorități. Așa că a reapărut pe piață sub un nume nou, așa cum fac multe astfel de companii. Numele s-a schimbat după un raid al poliției chineze împotriva caselor de pariuri ilegale, în 2021. Atunci au fost identificați 80.000 de agenți care lucrau pe Yabo! S-au operat peste 3.000 de arestări. Iar profitul Yabo era de 15 miliarde de dolari pe an!

Lothar Matthäus și un CEO fals

Pentru a-și construi credibilitatea, Yabo a ajuns până la semnarea unui parteneriat cu Bayern Munchen, unde a avut loc o scenă absolut șocantă.

La evenimentul de anunțare a colaborării a participat și Lothar Matthäus, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Fost mijlocaș de legendă cu sute de meciuri pentru Bayern Munchen și Inter Milano, campion european în 1980 și campion mondial în 1990, primul jucător din lume care a participat la 5 Mondiale, Balon de Aur în 1990 și FIFA Player of the Year în 1991, multiplu câștigător de Bundesliga, Serie A și Cupa UEFA etc. Pe scurt, o legendă în viață.

Matthäus a fost invitat de Bayern Munchen să urce pe scenă la parafarea parteneriatului dintre club și Yabo. El a apărut în poza oficială alături de un reprezentant al companiei Yabo.

Lothar Matthaus (în stânga), alături de un CEO fals (al doilea din dreapta), la prezentarea organizată de Bayern Munchen

Ulterior s-a dovedit însă că omul respectiv, care s-a pozat cu Matthäus, n-avea nicio treabă cu firma de pariuri din Asia.

Era un fotomodel, angajat de chinezi să joace la acel eveniment rolul unui CEO respectabil! „Le trebuia cineva care să arate very British, să inspire încredere și aer occidental, să stea costumul impecabil pe el”.

Bayern Munchen a reziliat contractul în 2021. Bayer Leverkusen e și acum sponsorizată de Kaiyun. În același timp, alte branduri asiatice s-au agățat de cluburi mari din Europa: XingKong la Borussia Dortmund, AYX a semnat cu AS Roma, Atlético Madrid sau AS Monaco. Jiuyou cu Werder Bremen și Getafe etc.

Sunt zeci, sute de astfel de branduri. Care sunt conectate la aceiași câțiva mari proprietari, dar care rămân mereu în umbră. Niciodată nu știi cine deține compania. Philippe Auclair, jurnalist de investigație

Un exemplu de penetrare la vârf: 1xBet, companie fondată de un fost spion rus, a ajuns sponsor pentru Serie A, FC Barcelona, PSG și Cupa Africii pe Națiuni.

O documentare coordonată de redacțiile Josimar și Bellingcat, specializate în jurnalism de investigație, au arătat recent cum 1xBet a organizat mii de streamuri live cu evenimente false, implicând echipe de amatori inexistente sau competiții cu copii de 14 ani.

Iată, deci, exemple clare de penetrare a fotbalului, de la amatori până la cele mai sclipitoare cluburi, cu un singur scop: corupția. Aranjarea meciurilor pentru câștiguri din pariuri ilegale.

Nu sunt povești, sunt fapte reale, documentate și asumate.

Întrebarea care ne dă fiori este următoarea: dacă până și cele mai mari cluburi din lume cad uneori în plasa aranjorilor, a marilor rețele de trucare de meciuri și a pariurilor ilegale, atunci noi, din acest colț de lume unde corupția e sport național, cum mai putem fi siguri că avem un fotbal curat?

Și, de fapt, câte dintre meciurile la care ne uităm convinși că sunt corecte sunt, de fapt, aranjate, viciate, mânjite de infractori locali sau cu conexiuni internaționale? Cum ne putem apăra de această mafie lacomă care ne zdruncină încrederea în sport?

Și încheiem cu două citate care spun totul. Mai întâi, un avertisment al coordonatorului Unității Anticorupție din INTERPOL: „Manipularea competițiilor sportive, pe scurt aranjarea meciurilor, înseamnă crimă organizată pentru că implică spălare de bani și alte activități ilegale”.

Apoi, un extras dintr-o conferință recentă a Organizației Națiunilor Unite:

Pariurile ilegale sunt principalul factor care alimentează corupția în sport ONU