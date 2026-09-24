Lothar Matthaus (65 de ani), fostul mare jucător al lui Bayern Munchen, a fost surprins la Oktoberfest alături de partenera sa, care este cu 38 de ani mai tânără.

Oktoberfest are loc în perioada 19 septembrie - 4 octombrie în Munchen, orașul unde Matthaus a evoluat pentru Bayern timp de 12 sezoane.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Legenda naționalei Germaniei a apărut la festival alături de Theresa Sommer, care are doar 27 de ani. Lothar Matthaus a împlinit în martie 65 de ani.

Lothar Matthaus, alături de partenera sa cu 38 de ani mai tânără

Primele imagini cu cei doi au apărut în primăvara anului 2025, când au fost surprinși la un eveniment de schi în Austria. Apoi, Matthaus și Sommer au fost prezenți în același an la ceremonia de decernare a Balonului de Aur.

Lothar Matthas a fost căsătorit de 5 ori până acum, dar fiecare căsnicie s-a încheiat cu divorț, scrie gazzetta.it.

Fostul jucător al lui Bayern Munchen a fost căsătorit prima dată cu Silvia, în 1981, alături de care are două fiice. Au divorțat în anul 1992.

Doi ani mai târziu, Matthaus s-a căsătorit cu Lolita Morena, prezentatoare TV în Elveția. Cei doi au divorțat în 1999.

150 de selecții a strâns Lothar Matthaus la naționala Germaniei. A marcat 23 de goluri și a oferit 17 pase decisive

În 2003 a urmat o nouă căsnicie pentru fostul internațional german, cu Marijana Colic. S-au despărțit după 6 ani. În 2008, Matthaus s-a căsătorit, la Las Vegas, cu ucraineanca Kristina Liliana Chudinova.

În 2014, germanul a început o nouă relație, cu Anastasia Klimko, de care s-a despărțit șapte ani mai târziu.

Nu am absolut nicio intenție să mă mai căsătoresc. Lothar Matthaus, la începutul acestui an

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport