„Mai lăsați-mă cu Ianis Stoica!”  Gică Popescu, reacție acidă după criticile primite de Gică Hagi: „Cred că e absurd”
Gică Popescu
Nationala

„Mai lăsați-mă cu Ianis Stoica!” Gică Popescu, reacție acidă după criticile primite de Gică Hagi: „Cred că e absurd”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 09:38
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 09:41
  • Gică Popescu (58 de ani) a reacționat dur după criticile primite de Gică Hagi în urma selecției făcute pentru meciurile din Liga Națiunilor.
  • Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul naționalei l-a lăsat în afara lotului pe Ianis Stoica, care traversează o formă foarte bună la Estrela Amdora, iar decizia a nemulțumit mai mulți oameni din jurul fenomenului.

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Gică Popescu: „Mai lăsați-mă cu Ianis Stoica!”

În privința selecției, fostul membru al Generației de Aur spune că are încredere în totalitate în alegerile selecționerului.

„Cred că tot timpul vor fi comentarii, tot timpul vor fi specialiști care să-și dea cu părerea. Până la urmă, e bine să fie și așa, ca oamenii să-și expună părerea.

Până la urmă, cei care răspund sunt jucătorii și antrenorii. În primul rând, antrenorii, pentru că jucătorii vor fi aceiași sau cu mici modificări, dacă ar fi să se schimbe la un moment dat antrenorul.

Deci, ei știu foarte bine cum vor să joace. Nu este vorba de un singur meci, sunt patru meciuri. Eu am vorbit cu Gică și știu cum gândește. Gândește foarte bine. Aș fi făcut același lucru pe care l-a făcut și el. Dar cu toții greșim, asta nu înseamnă că ei nu au voie să greșească sau nu pot greși.

Sunt cei care răspund de rezultate și eu cred Gică a făcut o selecție corectă. Cu toții am putea să spunem: «De ce pe al meu nu l-a luat?». Eu cred că e absurd să-i criticăm deciziile lui Gică având atâta experiență”, a spus Gică Popescu, potrivit prosport.ro.

Cât despre absența lui Ianis Stoica din lotul naționalei, fost căpitan al Barcelonei a transmis:

„Păi, și noi cu Radaslavescu ce am putea să facem? Lăsați-mă cu Ianis Stoica! Dar de ce nu vorbim de Radaslavescu, care e cel mai bun mijlocaș din Liga 1? Cinci goluri, două pase de gol! Înseamnă că nu e încă pentru echipa națională.

Gică știe foarte bine. Îi cunoaște foarte bine pe cei din campionatul intern, pentru că e în campionatul intern dintotdeauna. Gică n-a plecat de aici! Gică, de când a înființat academia, nu a plecat de aici. Deci, îi știe pe toți, vă spun eu!

Eu am mare încredere în selecția lui, pentru că, așa cum ți-am spus, cunoaște foarte bine jucătorii, mulți dintre ei lucrând cu el în perioada anterioară”.

4 goluri
și două pase decisive a reușit Ianis Stoica, în primele 7 etape din campionatul Portugaliei
Da, asta este, nu a fost de data aceasta. Voi continua să muncesc și poate pe viitor... de ce nu? Mă ambiționează și ce pot să zic? Cei care sunt acolo muncesc și ei foarte mult. Nu am de ce să fiu supărat pe ei, îmi doresc să obțină cât mai multe puncte. Nu se pune problema să fiu supărat. (...) Nu am vorbit, dar posibil că mă urmăresc, nu știu. Ianis Stoica, jucător la Estrela Amadora

Lotul final al României anunțat de Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

În lotul final anunțat de Hagi a fost inclus și Denis Drăguș, dar atacantul de la FCSB a suferit o entorsă și va lipsi aproximativ 3-4 săptămâni de pe gazon.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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