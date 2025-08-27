Lucas Vazquez a schimbat echipa A ajuns în Bundesliga după 23 de trofee câștigate cu Real Madrid

Fundașul dreapta Lucas Vazquez (34 de ani) a semnat cu Bayer Leverkusen.

Spaniolul și-a petrecut aproape întreaga carieră la Real Madrid.

Vazquez a ajuns pe „Santiago Bernabeu” în 2007. Cu excepția sezonului 2014/15, în care a fost la Espanyol, a jucat numai pentru echipa madrilenă. Și a câștigat tot.

Experimentatul fotbalist a rămas liber de contract în această vară și a fost convins să aleagă formația din Bundesliga de antrenorul Xabi Alonso și de Dani Carvajal, fostul său coechipier.

Vazquez a semnat un contract valabil pe doi ani cu echipa antrenată de Erik ten Hag.

„Semnăm un jucător extrem de experimentat care a câștigat tot ce se putea câștiga cu Real Madrid.

Este puternic din punct de vedere tehnic, abil din punct de vedere tactic, un excelent furnizor de pase decisive și strateg.

Lucas va avea o influență majoră asupra jocului nostru și va deveni un pilon al echipei noastre”, a declarat Simon Rolfes, directorul sportiv al lui Leverkusen, potrivit bundesliga.com.

Aștept cu nerăbdare să-mi continui călătoria la clubul despre care Xabi Alonso și Dani Carvajal mi-au povestit multe lucruri. Discuțiile mele cu conducerea au confirmat ceea ce mi s-a spus: Bayer este orientată spre victorie, înfometată și concentrată pe cele mai înalte obiective. Lucas Vazquez, fundaș dreapta Bayer Leverkusen

Trofeele cucerite de Lucas Vazquez cu Real Madrid

Liga Campionilor (5)

La Liga (4)

Supercupa UEFA (4)

Cupa Mondială a Cluburilor (4)

Supercupa Spaniei (4)

Cupa Spaniei (1)

Cupa Intercontinentală (1)

402 meciuri a disputat Lucas Vazquez în tricoul lui Real Madrid. A marcat 38 de goluri și a livrat 73 de pase decisive

