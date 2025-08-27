„Respinge feminismul, supune-te soțului!” Reacția sexistă a unui susținător al lui Trump, după anunțul logodnei lui Travis Kelce cu Taylor Swift

Taylor Swift (35 de ani) a primit un sfat nesolicitat și sexist, după anunțul logodnei cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce (33 de ani).

Charlie Kirk, activist politic de extremă dreapta, i-a transmis cântăreței: „Nu tu conduci în relația asta”.

Taylor Swift și Travis Kelce se vor căsători. După 2 ani de relație, jucătorul lui Kansas City Chiefs a cerut-o în căsătorie pe artistă, iar anunțul a adunat deja, în doar 15 ore, 27 de milioane de aprecieri.

Recordul all-time pentru numărul de like-uri primite de o postare îi aparține lui Lionel Messi, peste 74 de milioane.

Charlie Kirk (31 de ani), un activist politic și personalitate media de extremă dreapta din SUA, a simțit nevoia să-i ofere cântăreței câteva sfaturi „prețioase”, scrie huffpost.com.

În emisiunea sa de pe canalul TV Real America's Voice, Kirk i-a transmis următorul mesaj lui Taylor Swift:

„Respinge feminismul, supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu conduci în relația asta”.

Kirk a insistat că artista trebuie să facă niște schimbări majore pentru a-și menține fericit viitorul soț:

„Abia aștept să merg la un concert Taylor Kelce. Pot să spun asta fără să râd. Trebuie să-ți schimbi numele, dacă nu, nu iei în serios relația”.

Kirk a mers chiar mai departe și a abordat și tema numărului de copii pe care Swift ar trebui să-i aibă cu Kelce: „Mai mulți copii decât case. Dacă va ajunge să aibă copii, va opri acest tip de liberal care susține prostiile lui Joe Biden”.

Mai jos, întregul discurs sexist al lui Kirk și sfaturile pentru Taylor Swift:

„Poate că unul dintre motivele pentru care Taylor Swift a fost atât de enervant de liberală în ultimii doi ani este că nu este încă căsătorită și nu are copii. Spun asta fără sarcasm. Spun asta ca soț și tată.

A avea copii te schimbă. Căsătoria te schimbă. Și sper ca cea mai mare vedetă pop a Americii, căsătorindu-se cu cel mai vocal purtător de cuvânt al companiilor farmaceutice (n.r. - îl înțeapă pe Kelce pentru că a promovat vaccinarea în pandemia de COVID-19), să ajungă să-i facă să fie mai conservatori.

Taylor Swift s-ar putea deradicaliza. S-ar putea întoarce la realitate. Îmi doresc să aibă mulți copii pentru că asta te învață ceva despre tine.

În adâncul sufletului, cred că Taylor Swift a fost crescută în spirit conservator, dar s-a prins cumva în chestiile astea metropolitane, liberale. Și nu are un atașament față de coloana vertebrală conservatoare în care a fost crescută.

Dar asta s-ar putea să o reatașeze în cel mai bun mod posibil. Și nu spun asta sarcastic. Am văzut asta întâmplându-se de nenumărate ori.

Când oamenii încep să se căsătorească și să aibă copii, încep să-și schimbe și viziunea politică. Începe să-ți clarifice viziunea asupra lumii. Și pentru Taylor Swift, care evident este foarte populară și incredibil de susținută, Taylor Swift s-ar putea transforma dintr-o doamnă-pisică într-o susținătoare a lui JD Vance.

Și cred că ar trebui să sărbătorim asta. Cred că Taylor Swift, având doi sau trei copii, ar trebui să aibă mai mulți copii decât case. Aceasta este provocarea mea, Taylor Swift.

Și nu sunt sarcastic. Cred că, dacă va ajunge să aibă copii, va înceta acest tip de liberal care susține absurditățile lui Joe Biden. Și o vrem pe Taylor Swift în Echipa Americii.

Vrem să părăsești insula Wokies. Și te-am primi cu brațele deschise. Unul dintre motivele pentru care atât de mulți oameni de dreapta au fost doar sceptici, sau cel puțin puțin negativi, față de Taylor Swift este, până în acest moment, că ea nu este un model grozav pentru tinerele femei să aștepte până la 35 de ani și să-și pună cariera pe primul loc.

Cu toate acestea, există o șansă mare de a schimba asta. Este o șansă excelentă pentru Taylor Swift acum să se căsătorească și să aibă o grămadă de copii.

Cu siguranță îți permiți, Taylor. Și Taylor Swift a fost prin toată America, cu suișurile și coborâșurile. Și dacă simți acea zguduire violentă în casa ta, acela este cutremurul culturii pop.

Dacă auzi acel țipăt ascuțit, acelea sunt domnișoarele din cartierul tău care țipă. Și sincer, Pfizer plătește bine, iubito. Adică, Pfizer plătește facturile.

Asta sună destul de tare, domnule Kelce. Sunt impresionat. Trebuie să fiu sincer, nu știm exact cât te-a plătit Pfizer ca să vinzi acel produs, dar, domnule, sunt impresionat.

Lăsând la o parte glumele și sarcasmul, sper că asta o va face pe Taylor Swift mai conservatoare. Implică-te mai mult în realitate și ieși din norii abstracți.

Respinge feminismul. Supune-te soțului tău, Taylor. Nu ești la conducere.

Și cel mai important, abia aștept să merg la un concert Taylor Kelce. Nu pot spune asta fără să râd. Trebuie să-ți schimbi numele.

Dacă nu, nu iei relația în serios. Felicitări, Taylor!”

