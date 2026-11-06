„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte” +12 foto
Universitatea Craiova a învins Egnatia cu 2-0 FOTO Sport Pictures
Conference League

„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 11:24
  • U Craiova - Egnatia 2-0Nevil Dede (51 de ani), antrenorul albanezilor, a vorbit după eșecul de pe „Oblemenco” din Conference League.
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Tehnicianul campioanei Albaniei a făcut o analiză a jocului elevilor săi, a subliniat greșelile din joc, dar nu a ezitat să le acorde oltenilor meritele pentru jocul agresiv și solid pe care l-au făcut.

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Nevil Dede: „Trebuie să recunoaștem meritele adversarului”

„Am avut ceva dificultăți cu intensitatea meciului și cu ritmul impus de adversar. Am ținut meciul sub control. Am comis greșeli în zonele-cheie, unde luaserăm măsuri de precauție.

Oricum, a fost doar un meci, suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește obiectivele noastre. Băieții au încercat să dea totul în fiecare moment. O prestație pozitivă, încercăm să jucăm fotbal.

Știam că ne confruntăm cu un adversar foarte puternic și agresiv, mai ales pe teren propriu. Am fi putut juca mai bine în prima repriză, care a decis soarta meciului. Am suferit din cauza atacurilor lor directe. Centrările au fost punctul lor forte. Nu le-am contracarat, iar asta ne-a costat.

Nevil Dede FOTO Sport Pictures Nevil Dede FOTO Sport Pictures
Nevil Dede FOTO Sport Pictures

Trebuie să recunoaștem meritele adversarului, în ciuda greșelilor noastre. (...) Per ansamblu, vreau să privesc meciul într-o lumină pozitivă, în ciuda faptului că adversarii nu au depus prea mult efort pentru a ne doborî în prima repriză.

Trebuia să reacționăm, nu am fost la 100% în jocul nostru. Nu ne-am integrat suficient în joc, în construcția fazelor sau pe verticalizări. Am avut dificultăți în acest sens. Am avut puțină posesie. Nu am reușit să punem presiune pe adversari”, a declarat Nevil Dede, potrivit panorama.com.al, citată de digisport.ro.

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Egnatia este campioana ultimelor trei ediții ale primei ligi din Albania, cele 3 titluri fiind chiar primele din istoria clubului.

În Conference League, albanezii au adunat doar două puncte după primele 3 partide, în timp ce Craiova a ajuns la 7 puncte, având prim-planul pentru calificarea în primăvara europeană.

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