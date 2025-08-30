Luis Enrique a fost iertat Decizia FIFA după momentul în care tehnicianul lui PSG l-a lovit pe Joao Pedro

Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, a scăpat de sancțiuni, după momentul în care a cedat nervos și l-a lovit pe Joao Pedro (23 de ani).

l-a lovit pe Joao Pedro Totul s-a întâmplat în meciul cu Chelsea, încheiat 3-0, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor.

Deși palma dată de Luis Enrique a făcut înconjurul lumii și a stârnit numeroase reacții, antrenorul va continua pe bancă fără repercusiuni, conform msn.com.

Decizia FIFA după momentul în care Luis Enrique l-a lovit pe Joao Pedro

Deși Comisia Disciplinară FIFA a deschis un dosar după incidentul din finală, forul nu a luat nicio măsură disciplinară și nu a trimis cazul către UEFA sau Ligue 1, scrie și as.com.

🚨 La FIFA no ha remitido el caso a ningún órgano pic.twitter.com/QBMmhd7d7t — Diario AS (@diarioas) August 29, 2025

În timp ce se bucura pentru victoria la care a contribuit cu un gol marcat, Joao Pedro a fost lovit de un jucător al formației pariziene.

Ulterior, mai mulți jucători din cele două echipe au început să se îmbrâncească și să își arunce cuvinte grele. Luis Enrique și Enzo Maresca au intervenit și ei pentru a-i despărți pe jucători.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

Antrenorul lui PSG s-a băgat între jucători, la fel și Enzo Maresca. Tehnicianul lui Chelsea a fost cel care a reușit să-l calmeze pe Donnarumma, unul dintre inițiatorii conflictului.

În schimb, Joao Neves, eliminat pentru că l-a tras de păr pe Cucurella, a primit două etape de suspendare, care se vor aplica tot în cadrul Campionatului Mondial al Cluburilor, conform worldsoccertalk.com.

