Deși traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei, Vlad Dragomir, calificat cu Pafos în Champions League, nu are loc la naționala României.

Mircea Lucescu l-a lăsat pe mijlocașul de 26 de ani în afara lotului și pentru meciurile din septembrie cu Canada și Cipru.

Mircea Lucescu a anunțat lotul de 26 de jucători pentru meciurile echipei naționale din septembrie: amicalul cu Canada (5 septembrie) și duelul cu Cipru (9 septembrie) din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Vlad Dragomir a debutat cu San Marino, după care nu a mai fost convocat

Dintre cei 19 stranieri aflați pe lista preliminară, șase au fost lăsați pe dinafară: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor - accidentat) și Florinel Coman (Al-Gharafa).

Cel mai neașteptat nume dintre absenți este Vlad Dragomir (26 de ani), calificat în Champions League cu surpriza Pafos, campioana Ciprului.

Mijlocaș ofensiv de picior stâng, Dragomir joacă de regulă în sistemul 4-2-3-1 ca playmaker în spatele vârfului. Mai mult, în dubla cu Dinamo Kiev, din preliminariile Ligii Campionilor, a fost utilizat ca al doilea atacant într-un 4-4-2, confirmându-și polivalența ofensivă.

Ocolit de ceilalți selecționeri, Vlad Dragomir a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu (80 de ani), în martie, pentru prima dublă din preliminariile CM 2026 cu Bosnia (0-1), la București, și cu San Marino (5-1), la Serravalle.

Mircea Lucescu a fost nemulțumit de rezervele care au jucat în repriza secundă cu San Marino

Rezervă neutilizată cu Bosnia, Vlad Dragomir a debutat în San Marino. Mircea Lucescu l-a introdus în minutul 61, pe în locul căpitanului Nicolae Stanciu, la scorul de 3-0.

Mijlocașul de la Pafos a jucat în fața apărării, un post cu care nu este familiarizat, și nu l-a convins pe selecționer. Lucescu s-a arătat nemulțumit de modul în care echipa a evoluat după modificările făcute în repriza secundă.

„Chiar dacă am marcat trei goluri în repriza a doua, după ce am făcut schimbările, nu am fost deloc mulțumit. Am luat gol și asta m-a supărat foarte tare. Eu urlam la ei de pe margine. Eu nu vreau ca echipa asta să se mulțumească cu un gol cu San Marino”, a declarat dezamăgit ”Il Luce”.

După acel meci, Mircea Lucescu l-a inclus pe Vlad Dragomir pe lista preliminară a stranierilor și pentru dubla din iunie cu Austria (1-2) și Cipru (2-0), dar, la fel ca acum, a ales alte opțiuni. Iar Dragomir a rămas neconvocat.

Cine sunt concurenții lui Vlad Dragomir la națională

Pentru zona ofensivă în care acționează Vlad Dragomir, selecționerul a mizat în iunie pe Nicolae Stanciu, pe Florin Tănase sau pe Alexandru Mitriță.

Acum, pentru meciurile din septembrie l-a convocat și pe Darius Olaru, care revine la națională după o absență de 10 luni. Căpitanul FCSB a ratat primele patru meciuri din preliminariile CM 2026, din cauza problemelor cauzate de accidentarea la umăr.

în plus, debutantul Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și rapidistul Alexandru Dobre completează concurența pe posturile ofensive. Chiar dacă cei doi au profilul de extreme, Baiaram și Dobre pot juca și mijlocași ofensivi.

Dragomir nu este singurul caz de fotbalist testat în meciul cu San Marino și apoi trecut pe linie moartă. Alți doi debutanți introduși după pauză la Serravalle, Denis Ciobotariu (Rapid) și Dennis Politic (FCSB), nu au mai prins nici ei loturile de la acțiunile următoare.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

