De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Vlad Dragomir este om de bază la Pafos
Nationala

De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 09:02
  • Deși traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei, Vlad Dragomir, calificat cu Pafos în Champions League, nu are loc la naționala României.
  • Mircea Lucescu l-a lăsat pe mijlocașul de 26 de ani în afara lotului și pentru meciurile din septembrie cu Canada și Cipru.

Mircea Lucescu a anunțat lotul de 26 de jucători pentru meciurile echipei naționale din septembrie: amicalul cu Canada (5 septembrie) și duelul cu Cipru (9 septembrie) din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Se știe când revine Drăgușin Tottenham a dezvăluit momentul în care „tricolorul” va relua pregătirea cu echipa. Când ar juca pentru România
Citește și
Se știe când revine Drăgușin Tottenham a dezvăluit momentul în care „tricolorul” va relua pregătirea cu echipa. Când ar juca pentru România
Citește mai mult
Se știe când revine Drăgușin Tottenham a dezvăluit momentul în care „tricolorul” va relua pregătirea cu echipa. Când ar juca pentru România

Vlad Dragomir a debutat cu San Marino, după care nu a mai fost convocat

Dintre cei 19 stranieri aflați pe lista preliminară, șase au fost lăsați pe dinafară: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor - accidentat) și Florinel Coman (Al-Gharafa).

Cel mai neașteptat nume dintre absenți este Vlad Dragomir (26 de ani), calificat în Champions League cu surpriza Pafos, campioana Ciprului.

Mijlocaș ofensiv de picior stâng, Dragomir joacă de regulă în sistemul 4-2-3-1 ca playmaker în spatele vârfului. Mai mult, în dubla cu Dinamo Kiev, din preliminariile Ligii Campionilor, a fost utilizat ca al doilea atacant într-un 4-4-2, confirmându-și polivalența ofensivă.

Ocolit de ceilalți selecționeri, Vlad Dragomir a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu (80 de ani), în martie, pentru prima dublă din preliminariile CM 2026 cu Bosnia (0-1), la București, și cu San Marino (5-1), la Serravalle.

Mircea Lucescu a fost nemulțumit de rezervele care au jucat în repriza secundă cu San Marino

Rezervă neutilizată cu Bosnia, Vlad Dragomir a debutat în San Marino. Mircea Lucescu l-a introdus în minutul 61, pe în locul căpitanului Nicolae Stanciu, la scorul de 3-0.

Mijlocașul de la Pafos a jucat în fața apărării, un post cu care nu este familiarizat, și nu l-a convins pe selecționer. Lucescu s-a arătat nemulțumit de modul în care echipa a evoluat după modificările făcute în repriza secundă.

„Chiar dacă am marcat trei goluri în repriza a doua, după ce am făcut schimbările, nu am fost deloc mulțumit. Am luat gol și asta m-a supărat foarte tare. Eu urlam la ei de pe margine. Eu nu vreau ca echipa asta să se mulțumească cu un gol cu San Marino”, a declarat dezamăgit ”Il Luce”.

După acel meci, Mircea Lucescu l-a inclus pe Vlad Dragomir pe lista preliminară a stranierilor și pentru dubla din iunie cu Austria (1-2) și Cipru (2-0), dar, la fel ca acum, a ales alte opțiuni. Iar Dragomir a rămas neconvocat.

Cine sunt concurenții lui Vlad Dragomir la națională

Pentru zona ofensivă în care acționează Vlad Dragomir, selecționerul a mizat în iunie pe Nicolae Stanciu, pe Florin Tănase sau pe Alexandru Mitriță.

Acum, pentru meciurile din septembrie l-a convocat și pe Darius Olaru, care revine la națională după o absență de 10 luni. Căpitanul FCSB a ratat primele patru meciuri din preliminariile CM 2026, din cauza problemelor cauzate de accidentarea la umăr.

în plus, debutantul Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și rapidistul Alexandru Dobre completează concurența pe posturile ofensive. Chiar dacă cei doi au profilul de extreme, Baiaram și Dobre pot juca și mijlocași ofensivi.

Dragomir nu este singurul caz de fotbalist testat în meciul cu San Marino și apoi trecut pe linie moartă. Alți doi debutanți introduși după pauză la Serravalle, Denis Ciobotariu (Rapid) și Dennis Politic (FCSB), nu au mai prins nici ei loturile de la acțiunile următoare.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)
  • Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)
  • Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 2/0)
  • Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)
  • Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0

Citește și

Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”
Europa League
21:02
Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”
Citește mai mult
Pachete pentru Europa League Cât trebuie să plătească fanii FCSB pentru a asista la cele 4 meciuri de pe teren propriu: „Toată lumea e mulțumită”
„Nu mai e nașul meu” Fostul jucător la FCSB a rupt orice legătură cu Mihai Stoica: „Nu mai există comunicare între noi de 17 ani”
Superliga
19:23
„Nu mai e nașul meu” Fostul jucător la FCSB a rupt orice legătură cu Mihai Stoica: „Nu mai există comunicare între noi de 17 ani”
Citește mai mult
„Nu mai e nașul meu” Fostul jucător la FCSB a rupt orice legătură cu Mihai Stoica: „Nu mai există comunicare între noi de 17 ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
echipa nationala a romaniei mircea lucescu canada vlad dragomir cipru romania
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share