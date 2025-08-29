Liviu Muruțan, președintele celor de la ASA Târgu Mureș, a transmis un apel public către autoritățile locale și mediul privat.

Oficialul a subliniat că echipa are un singur sponsor privat și a solicitat sprijin financiar și logistic.

ASA Târgu Mureș este liderul-surpriză al ligii secunde după patru etape, cu 10 puncte și un golaveraj superior contracandidatelor Steaua, Corvinul Hunedoara și FC Voluntari.

Liviu Muruțan: „Nu am primit niciun fel de finanțare din partea autorităților”

„Suntem foarte atenți și la partea de online a clubului și am observat foarte multe comentarii în care se precizează faptul că e ușor să facem performanță în momentul în care avem bani.

Aceste lucruri erau spuse ca și cum am dispune, la discreție, de finanțare din partea autorităților sau a diverșilor sponsori și părea oarecum prefațat că ceea ce am reușit să facem a fost foarte ușor”, a declarat Liviu Muruțan, la conferința de presă premergătoare meciului cu Câmpulung Muscel, din etapa #5.

Aș vrea să punctez și să spun că nu am primit niciun fel de finanțare din partea autorităților locale până în prezent și că, la nivel de sponsori privați, avem destul de puțini. În fapt, avem unul singur, care până acum a susținut întreaga activitate a clubului nostru Liviu Muruțan

ASA Târgu Mureș a preluat locul, lotul și staff-ul celor de la Unirea Ungheni, din cauza situației financiare dificile a formației care se afla de fapt în Liga 2.

Echipa din Târgu Mureș a ratat promovarea în Liga 3 în această vară, însă acest proces i-a permis să facă direct saltul în Liga 2.

Apel făcut de președintele ASA Târgu Mureș: „Le adresez o invitație”

Schimbarea rapidă dintre cele două eșaloane nu i-a permis clubului să atragă sponsori în mod organic, așa că oficialul a făcut un apel față de de autorități și de mediul privat.

Vreau să fac din nou un apel și o invitație deschisă către toată lumea care dorește să vină în sprijinul nostru, atât autorități locale, cât și privați Liviu Muruțan

Oficialul a detaliat și cum firmele locale pot susține clubul folosind sume care ar fi direcționate automat către bugetul de stat, fără a afecta fondurile proprii.

„Se poate sponsoriza prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit al firmelor private, în cazul în care unii patroni nu cunosc acest lucru. Deci nu este neapărat nevoie să bage mâna în buzunarul propriu și să dea din banii lor.

Sunt niște bani care oricum ar fi redirecționați către bugetul de stat și pot fi direcționați către noi, fiind eligibili de sponsorizare, având statut de club privat”, a mai spus Muruțan.

Revin asupra autorităților locale și le adresez o invitație, în primul rând, la partida de sâmbătă, pentru a se convinge direct că ceea ce facem noi este benefic, că adunăm oamenii la stadion, că este un eveniment de impact asupra orașului și chiar asupra județului. Poate, dacă se vor convinge aici, la teren, vor veni ulterior și în sprijinul nostru, cu ceea ce pot: fie financiar, fie măcar punându-ne la dispoziție infrastructură Liviu Muruțan

Apoi, președintele celor de la ASA Târgu Mureș a explicat și care sunt dificultățile financiare cu care se confruntă formația.

„În prezent, ne antrenăm pe un teren pe care îl avem în chirie, ne desfășurăm activitatea în vestiare și birouri pe care, de asemenea, le închiriem, iar la stadion plătim, la fel, chirie.

Deci tot ceea ce facem se realizează pe baza unor contracte de închiriere. Nimic nu este gratis, nimic nu este oferit de-a gata. Prin urmare, eforturile pe care le facem din punct de vedere financiar sunt foarte mari.

Această poziție de lider al Ligii 2 nu s-a câștigat ușor și, cu siguranță, va fi și mai greu să ne menținem acolo”, a mai spus acesta.

Bineînțeles, facem apel și la suporteri, doar că, până acum, aceștia și-au făcut datoria. Stadionul a fost aproape plin de fiecare dată când am avut partide acasă, au fost alături de echipă și domnul antrenor, împreună cu jucătorii, pot confirma că reprezintă al 12-lea jucător pe teren Liviu Muruțan

Oficialul echipei din Liga 2 a recunoscut că suporterii au avut o influență directă, prin epuizarea biletelor la meciurile de pe teren propriu.

„Nu o să fiu ipocrit și trebuie să recunosc că și aportul financiar prin cumpărarea biletelor și abonamentelor este un plus pentru noi.

Ne ajută, spre exemplu, să plătim arbitrajele de la partidele de acasă sau alte cheltuieli implicate în organizare”, a mai spus Muruțan.

Rezultatele obținute de ASA Târgu Mureș în Liga 2:

2 august: ASA - Corvinul 0-0

9 august: Șelimbăr - ASA 1-3

16 august: ASA - Olimpia Satu Mare 4-0

23 august: Dumbrăvița - ASA 2-3

Cine este ASA Tg. Mureș

Clubul ASA Târgu Mureș a apărut inițial în 1962 și în august 1964 a fuzionat cu Mureșul Târgu Mureș. S-a desființat în 2005.

În perioada 2008-2018, autoritățile locale au rebranduit Transil Târgu Mureș în FCM Târgu Mureș, apoi în ASA 2013 Târgu Mureș, dar noua entitate nu a avut continuitatea vechiului club.

A fost totuși vicecampioană în 2014-2015, dar la finalul sezonului 2016-2017 a retrogradat. Această entitate a dat faliment în 2018.

ASA a fost refondat în 2021, cu marca clubului istoric.

Susținut financiar de Ministerul Apărării Naționale, ASA a fost considerat un club privilegiat al regimului comunist si un satelit neoficial al Stelei București.

