În cadrul unui interviu, Luis Enrique (55 de ani), antrenorul lui PSG, era să cadă de pe scaun în momentul în care analiza posibilitatea de a o antrena pe Real Madrid.

Ca jucător, Luis Enrique a evoluat atât pentru Barcelona, cât și pentru Real Madrid. Ca antrenor i-a condus pe catalani din 2014 până în 2017.

VIDEO. Luis Enrique era să cadă de pe scaun

Într-un dialog cu 9Fut, Luis Enrique a vorbit despre posibilitatea de a doborî un nou record: să fie singura persoană din istorie care a jucat la Real Madrid și Barcelona și care să le fi și antrenat pe amândouă.

În timp ce vorbea despre acest scenariu, Luis Enrique era să cadă de pe scaun:

„Cred că nu există în istorie care să fi fost jucător la Barca și Real Madrid și antrenor la Barca și Madrid. Adică pot bate un record?! Nu o voi face...

(se lasă pe spate și e aproape să cadă de pe scaun) La naiba! Era să și cad de pe scaun! (râde). Dar ar fi bine, nu? (n.r. - să le antreneze pe amândouă)

E glumă, e glumă! Nu am nicio intenție (n.r. să antreneze la Real Madrid) . Am fost acolo, nu mai vreau.

Omule, dacă picam de pe scaun, îți dai seama? (râde copios)”.

Luis Enrique, jucător la Real Madrid și Barcelona

De-a lungul carierei sale de jucător, Luis Enrique a evoluat doar pentru trei echipe: Sporting Gijon, Real Madrid și Barcelona.

Fostul mijlocaș dreapta și-a început cariera la Sporting Gijon, în 1989, acolo unde a petrecut două sezoane.

În 1991 a fost transferat de Real Madrid, acolo unde a jucat timp de 5 ani. Luis Enrique a jucat 213 partide pentru „galactici”, a marcat 18 goluri și a oferit 9 pase decisive.

Trofeele câștigate de Luis Enrique la Real Madrid:

1X La Liga

1X Cupa Spaniei

1X Supercupa Spaniei

După experiența de pe „Santiago Bernabeu”, Luis Enrique a fost transferat de Barcelona în 1996, marea rivală a Realului.

Enrique a petrecut 8 sezoane în tricoul catalanilor, timp în care a evoluat în 300 de partide, a marcat 108 goluri și a oferit 40 de pase decisive.

Trofeele câștigate de Luis Enrique la Barcelona:

2X La Liga

1X Cupa Cupelor

2X Cupa Spaniei

1X Supercupa Spaniei

Pentru echipa națională a Spaniei, Luis Enrique a jucat 62 de meciuri și a marcat 12 goluri.

2004 este anul în care s-a retras Luis Enrique, după 8 ani la Barcelona

În cariera de antrenor, Luis Enrique a pregătit-o pe Barcelona, în perioada 2014-2017, care a fost una de succes pentru formația catalană.

Trofeul Ligii Campionilor, Supercupa Europei, La Liga și Mondialul Cluburilor sunt doar câteva performanțe remarcabile obținute de Luis Enrique pe banca Barcelonei.

181 de meciuri a bifat Luis Enrique pe banca Barcelonei

Luis Enrique a mai fost selecționerul Spaniei (2018/2019 și 2019/2022) și antrenor la AS Roma (2011/2012) și Celta Vigo (2013/2014).

În acest moment, tehnicianul spaniol o pregătește pe PSG, campioana Franței. Contractul lui Luis Enrique cu formația pariziană va expira în 2027.

