„Și acum?!" Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe
David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Înot

„Și acum?!” Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici și răspunsul simplu, dar care i-a schimbat viziunea pentru mai departe

alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 13:45
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 13:47
  • David Popovici (21 de ani) mărturisește că vrea să se implice tot mai mult în „cauze care contează” pentru a-i putea ajuta pe cei vulnerabili.
  • Campionul olimpic, mondial și european explică și cum reușește să se motiveze în fiecare zi, după ce a reușit să câștige tot ce visa.

David Popovici și-a îndeplinit, rând pe rând, toate visurile în ceea ce privește cariera sportivă.

Acum, supercampionul român își îndreaptă atenția și către visurile altora și încearcă să ajute cât de mult poate.

Întrebarea care l-a pus în dificultate pe David Popovici

Cum se menține David Popovici motivat, după ce, la doar 21 de ani a reușit performanțe fantastice?

„Îmi amintesc de ce am început. Înotul e mai mult decât o competiție, e o parte din mine. E o permanentă luptă cu tine însuți, cu prejudecățile și cu limitele tale.

Parcursul meu ar putea să sune astfel, pe scurt. Am devenit campion național. Și am vrut mai mult. Am câștigat și titlul european. Am știut că pot mai mult. Am devenit dublu campion mondial și am bătut recorduri. Am crezut că pot și mai mult. Am devenit campion olimpic.

«Și acum?!», m-am întrebat și eu. Ce mai fac acum, când am câștigat totul? Mă bucur! Mă bucur de ceea ce am realizat și continui să înot fiindcă îmi place enorm.

Și încă ceva: continui să mă lupt, în fiecare zi, cu limitele care îmi pun piedici în dezvoltare. Fizice și mentale. Știu că pot mai mult. Așa că îi încurajez și pe alții să încerce să își depășească aceste limite, în orice aleg să facă, pentru a-și împlini propriul potențial”, a spus Popovici într-un interviu acordat pentru iAM Sport Magazine.

David Popovici: „Vreau să fiu vocea celor care nu au una”

Popovici se descrie ca fiind „un om care încearcă să ajute atunci când poate”, iar dacă ar fi un supererou, superputerile pe care și-ar dori să le aibă ar fi:

„Să îi pot ajuta pe cei vulnerabili și să fiu vocea celor care nu au una. Și încerc să o fac prin campaniile în care m-am implicat. Mă încarcă mult să văd că pot schimba ceva, oricât de puțin.

M-am alăturat de doi ani unei asociații și le sunt alături ori de câte ori pot.

Recent, mi-am donat ziua de naștere pentru asociația Hope and Homes for Children România și am reușit să strângem peste 100.000 de euro pentru 35 de bursieri extrem de talentați și determinați să își depășească condiția.

Pentru mine, aceasta a fost o bucurie mai mare decât atunci când am câștigat o medalie”.

David Popovici, obiectiv de suflet pentru 2026

Pe lângă performanța în sportul pe care îl iubește, David Popovici are și alte obiective pentru anul viitor:

„În 2026, mi-am propus să mă implic mai mult în cauze care contează. Mai am o rezoluție legată de un proiect în care sunt implicat și pe care îmi doresc să îl organizam impecabil.

Este vorba despre evenimentul Sprint With The Stars, o competiție în care copiii care înregistrează timpii cei mai buni vor avea ocazia să înoate alături de mari nume internaționale.

Am participat de două ori la acest eveniment la Londra și a fost inspirațional. De aceea am decis să îl aducem în premieră în România la începutul anului viitor”.

Medaliile obținute de David Popovici

CompetițieAnProbă
Campionatele Mondiale2025100m liber
Campionatele Mondiale2025200m liber
Jocurile Olimpice2024200m liber
Campionatele Europene2024100m liber
Campionatele Europene2024200 m liber
Campionatele Naționale20234x50 m ștafetă mixt
Campionatele Naționale2023200 m liber
Campionatele Naționale202350 m liber
Campionatele Naționale2023100 m liber
Campionatele Mondiale2022200m liber
Campionatele Mondiale2022100m liber
Campionatele Europene2022100m liber
Campionatele Europene2022200m liber
Campionatele Europene (bazin scurt)2021200 m liber

