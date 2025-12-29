Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica +6 foto
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia" la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă" » Cum l-a impresionat Korenica

  • Daniel Pancu (48 de ani) a făcut o analiză după primele două luni petrecute pe banca celor de la CFR Cluj.
  • Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre situația foarte dificilă pe care a găsit-o la club, dar și despre situația lotului și a jucătorilor accidentați.

Daniel Pancu a preluat CFR Cluj la începutul lunii noiembrie și a obținut câteva rezultate pozitive care mai aduc mici speranțe pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Daniel Pancu: „Am imaginea lui Korenica în minte”

Acum, fostul selecționer al naționalei U21 a venit cu o imagine de ansamblu a situației de la CFR, la final de 2025.

„Deci, situația la CFR... a plecat Emerllahu până acum, atât. Sigur că mai sunt niște jucători de care nici eu, nici clubul nu suntem mulțumiți. Vom vedea ce se va întâmpla.

Korenica, ce a făcut el la ultimul joc.... Am imaginea clară în minte, cu el în autocar, îmbrăcat tot, cu geacă, căciulă, cu mască, antibiotice... Și a doua zi și-a dorit foarte mult să joace și a intrat puțin la final. 

Cordea a fost în aceeași situație, de asta a ieșit, pentru că și el era în aceeași situație cu Korenica, n-a făcut făcut față ritmului.

Nu știu absolut nimic, credeți-mă, despre situația jucătorilor, cine pleacă sau cine vine. Slimani era într-o formă foarte bună fizic, pentru că a avut continuitate, un jucător de mare, mare calitate.

La un moment dat, am vrut să intru cu ei amândoi, și cu el, și cu Louis, m-am răzgândit în ultima zi, nu știu exact care a fost motivul, apoi a plecat la Cupa Arabiei, nu a prins lotul pentru Cupa Africii, probabil nu va fi nici în lotul pentru Mondiale. Asta era motivația lui, să joace la echipa națională.

Coco, recidivă.... Nu știu exact care-i situația lui, la el problema a fost reală, pentru că am spus de unii jucători la care nu se vedea nici pe ecografie ce au.

La el problema a fost reală înainte de ultimul joc, păcat pentru că e un jucător de explozie, de mare viteză, doar că e pentru prima dată în străinătate și stresul și acomodarea mai grea, poate și frigul ăsta care a venit la Cluj, l-au făcut să se accidenteze și nu a avut continuitate”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

Daniel Pancu: „A fost ceva dezolant, deznădejde totală”

Mai departe, Pancu a vorbit și despre situația critică în care se afla echipa, la momentul instalării sale.

„Da, a fost ceva dezolant, deznădejde totală, adică nimeni nu mai avea încredere în nimeni, cu toată valoarea lor, care s-a demonstrat ulterior.

O situație foarte grea, din moment ce era o echipă cu un lot îmbunătățit, care câștiga Cupa cu trei luni înainte și care terminase pe locul doi în Liga 1, iar apoi era la egalitate de puncte cu Csikszereda în noul sezon, la un punct distanță de locurile de baraj.

Era clar că sunt probleme. De toate tipurile erau. Dar principala problemă era legată de atmosferă. Am venit cu entuziasmul meu, mă cunoașteți foarte bine, după care au fost câteva probleme de ordin tactic, dar fiecare antrenor are lucrurile astea”, a mai spus Pancu.

În plus, Daniel Pancu a comentat și scandalul ultimelor zile, creat de Louis Munteanu, care a apărut în tricoul celor de la FCSB, după un meci de fotbal în sală:

De șapte luni să nu ratezi o știre cu Louis Munteanu.... Ba transfer, ba nu știu ce, încontinuu... Vă spun sincer, la început am crezut că e ceva caritabil, se vinde vreun tricou, apoi a venit el cu explicațiile, eu n-am vorbit cu el deloc. Și eu, așa cum o văd, că toți o văd diferit, el pe teren a dat gol mereu cu FCSB, și la CFR, și la Farul, nu cred că are vreo afinitate față de clubul ăsta. V-a spus acolo despre un fost coleg, cu care se înțelege bine, aflat într-o situație grea (n.r. - Mihai Popescu). El e în vacanță, își poate pune orice tip de tricou vrea. Daniel Pancu, la Digi Sport

Întrebat dacă știe de existența vreunei oferte actuale pentru Munteanu, tehnicianul a transmis: „Există cu siguranță, da. Nu știu de unde, dar există”.

CFR Cluj antrenor Daniel Pancu accidentari meriton korenica
