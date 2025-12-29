Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo

Kennedy Boateng (29 de ani) a rememorat cele mai importante momente din ultimele două sezoane, în care a devenit unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo.

Fundașul central a povestit cum a ajuns în fotbalul european și a dezvăluit momentul în care a simțit că poate lua titlul cu Dinamo.

Jucătorul originar din Togo a fost inclus în Echipa Superligii în 2025.

Boateng a vorbit despre cum a reușit să aibă evoluții constante pentru Dinamo în acest sezon.

Kennedy Boateng: „Dacă ești concentrat tot timpul, poți să reușești asta”

„Eu sunt convins că dacă ești concentrat tot timpul și știi foarte bine ce îți dorești, ce îți propui, ca jucător pe teren, poți să reușești asta.

Ca fundaș central, normal, rolul meu principal este să evit golurile adverse, dar sunt conștient că pot ajuta echipa să câștige și altfel așa că am început să lucrez și mai mult în direcția asta, de a fructifica anumite situații din meci.

Când ești totdeauna concentrat, pe teren, să faci viața mai ușoară pentru echipa ta, încerci prin toate mijloacele. Îți ajuți echipa, te ajuți și pe tine, pentru că e important cred pentru un stoper să și marcheze, dacă se poate”, a declarat Boateng, potrivit prosport.ro.

Întrebat ce moment l-a convins că va face față fotbalului european, pe vremea când juca în Ghana, țara în care s-a născut, Boateng a transmis:

„A fost un meci între echipa mea, WAFA, și Asanta Kotoko, unul dintre cele mai mari cluburi din Ghana și din Africa, în general.

Am jucat foarte bine atunci iar astfel de meciuri, când ești foarte tânăr, te fac să te simți că visul de a juca în Europa e mai aproape, capeți mult mai multă încredere.

Asta m-a convins 100%. Am știut de foarte tânăr de ce sunt în stare așa că tot ce a urmat nu a mai fost surprinzător”.

Kennedy Boateng: „Atunci am simțit că luăm titlul”

Fundașul african a dezvăluit și momentul în care a simțit că poate câștiga campionatul în acest sezon, alături de Dinamo. Este vorba de meciul cu CFR Cluj, scor 2-1, în care „câinii” au întors rezultatul în minutele de prelungire.

„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul! O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi”, a mai spus Boateng.

