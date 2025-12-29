„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani" Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie"

Ștefan Neda
Publicat: 29.12.2025, ora 18:35
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 18:35
  • Gigi Becali (67 de ani) a avut o reacție dură în raport cu antrenorii rivalelor Rapid și U Craiova, Costel Gâlcă, respectiv Filipe Coelho.
  • Patronul de la FCSB e de părere că tehnicienii doar consumă resursele financiare fără să producă rezultate, comparativ cu cel al echipei sale, Elias Charalambous.

În prezent, Charalmbous este unul dintre cei mai longevivi antrenori din Liga 1, dar și din istoria recentă a celor de la FCSB, fiind pe bancă de 2 ani și 9 luni.

Gigi Becali: „Sunt idiot să-l aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho, care mânâncă bani?”

Finanțatorul campioanei a transmis că preferă să-și conducă singur echipa, decât să ofere sume importante de bani către tehnicieni care să nu aducă rezultate, precum Gâlcă sau Coelho.

„Voi lăsați milioanele voastre pe mâna altuia, care face ce vrea el. Chiar dacă pierde meciul, primește salariu. Păi, cum adică, tu, Gâlcă, tu ai pierdut meciul. Primești salariu?

Cum să primești salariu dacă tu le pierzi. Mai pierzi un meci, dar tu, anul trecut, nu ai câștigat nimic. Nici bani nu ai adus în club.

La mine, îmi aduc bani în club. De aia conduc eu, că mi-am adus bani, zeci de milioane, anul trecut. Mi-am adus bani anul acesta. Păi, ce, sunt idiot, să-l aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho, care mănâncă bani? Nu, bă, nu.

Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie, în buzunarul meu. Așa face Domnul: «Nu te lua după ei, stai și stăpânește averea ta dacă vrei să câștigi bani! Nu lăsa averea ta pe mâna străinilor și slujitorilor!»”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Față de Charalambous care se află la FCSB din martie 2023, Costel Gâlcă a preluat Rapid abia în vara lui 2025, în timp ce Filipe Coelho se află pe banca Craiovei de o lună și jumătate.

În prezent, după 21 de etape, FCSB se află în afara locurior de la play-off, la două puncte de locul 6, în timp ce Craiova și Rapid conduc clasamentul Ligii 1.

