Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre stabilitatea băncii tehnice și despre atitudinea clubului despre o eventuală ofertă venită pe adresa antrenorului

După ce au apărut zvonuri legate de continuitatea lui Zeljko Kopic ca tehnician al „câinilor”, conducătorul lui Dinamo a lămurit situația.

Andrei Nicolescu: „Cum am putea noi, ca și club, să-l forțăm?”

Întrebat direct la 48TV „Ți-a spus Kopic că pleacă?”, Nicolescu a răspuns inițial scurt, „Nu”, apoi a continuat:

„Am declarat cu toții că ne dorim jucători, căutăm cele mai bune opțiuni, ce aș putea să comentez?

Dacă un antrenor care are o cotă primește o ofertă de 3-4 ori mai mare, cum a primit Selmani de exemplu, cum am putea noi, ca și club, să-l forțăm?

E ceva mutual. Suntem în bătălia asta împreună, constituim o echipă care vrea să ducă Dinamo cât mai sus posibil. E aberant să pui problema asta.

Noi suntem în momentul în care ne chinuim să facem cele mai inspirate transferuri, așa cum am spus. Și pentru grup, și pentru Kopic. Ideal, cele patru, pe posturile pe care le-am anunțat.

Dacă vrei să ne ducem în ipoteticul absurd, în momentul în care Kopic ar primi o ofertă care va fi remunerată, nu știu, undeva de patru ori mai mult și poate ar opina că și-ar dori să o ia în calcul, normal că ne așezăm la masă.

Oricum trebuie să discutăm, pentru că nu există clauză de reziliere.

Dacă se întâmplă asta, se întâmplă cu orice membru al echipei, cu orice membru al stafului. Adică situații de genul ăsta nu ai cum să le ascunzi.

Și el a spus că ne uităm împreună pentru niște jucători, înțelegem limitările pe care le are bugetul clubului la momentul ăsta pentru anumite transferuri, dar căutăm cele mai bune soluții.

Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască niște posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite și să aibă pe fiecare post jucător o dublură pe care să le considere la același nivel. Sau cu potențialul la același nivel”.

Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerare deficitare. E închis [transferul], da. Am discutat și cu Boateng despre prelungire, ne vedem pe 2 ianuarie, înainte de reunire, pentru a pune pe hârtie niște opțiuni Andrei Nicolescu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport