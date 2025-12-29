Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani

Tudorița Chidu, fostă mare atletă a României, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani.

Decesul a avut loc luni dimineață și a fost confirmat de clubul CSM Unirea Slobozia, unde aceasta activa ca antrenor.

Tudorița Chidu lucra la clubul ialomițean de aproximativ trei ani, iar în anii '90 a adus multiple performanțe pentru România, din postura de sportivă.

Tudorița Chidu a murit la vârsta de 58 de ani

Clubul CSM Unirea Slobozia a confirmat decesul în cursul zilei de luni, printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

„Rămas bun, Tudoriția Chidu! A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei.

Ne vom aminti cu drag de medalia de bronz cucerită de Tudorița Chidu, în 1991, la Campiomatul Mondial de atletism de la Sevilla, dar și de celelalte performanțe obținute de-a lungul carierei.

Ulterior, Tudorița Chidu s-a dedicat, cu dragoste și energie, carierei didactice. În ultimii 3 ani a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei talentate grupe de copii și juniori.

Condoleanțe familiei și celor apropiați! Dumnezeu să o aibă în pază”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Tudorița Chidu a obţinut medalia de bronz în proba de 1.500 metri la Campionatele Mondiale de Atletism din 1991, de la Sevilla. La ediția din 1989, la Budapesta, fosta sportivă s-a clasat pe locul 7.

La Europene, cea mai bună clasare a acesteia a fost locul 4, în 1992.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport