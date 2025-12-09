Hermannstadt a găsit antrenor Conducerea clubului a făcut anunțul: „Este român. Semnează pe un an și jumătate”
Hermannstadt a găsit antrenor Conducerea clubului a făcut anunțul: „Este român. Semnează pe un an și jumătate"

09.12.2025, ora 14:10
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 14:10
  • Claudiu Rotar (47 de ani), finanțatorul lui Hermannstadt, a declarat că până miercuri dimineața va fi anunțat noul antrenor al echipei.

Clubul din Sibiu s-a despărțit în urmă cu aproape o săptămână de Marius Măldărășanu, tehnician care a petrecut patru ani la cârma echipei.

Claudiu Rotar, despre noul antrenor al lui Hermannstadt: „E român. Semnează pe un an și jumătate

Inițial, Claudiu Rotar declarase că până pe 8 decembrie clubul ar fi trebuit să ia o hotărâre cu privire la noul antrenor al lui Hermannstadt.

Astăzi, finanțatorul clubului din Sibiu a precizat că noul antrenor va fi prezentat până miercuri dimineața. Rotar a oferit și detalii despre contract.

Astăzi sau miercuri dimineața, cel târziu, o să anunțăm noul antrenor. Este român, a mai antrenat în Liga 1.

(n.r. - Dacă este Adrian Mutu) Nu dau nume, nu pot. Până nu semnează nu pot să vă spun nimic.

Au fost 3 opțiuni și am ales una singură. Semnează pe un an și jumătate. Trebuie să obținem puncte până în iarnă, pentru că locul nostru nu este acolo", a declarat Claudiu Rotar pentru digisport.ro.

La scurt timp după ce Dorinel Munteanu a transmis că a purtat discuții cu oficialii lui Hermannstadt, Daniel Oprița a confirmat și el același lucru, care dorește să plece de la Steaua, după 6 ani petrecuți în Ghencea.

Pe lângă cei doi, Claudiu Rotar a mai precizat că pe lista antrenorilor care ar putea prelua Hermannstadt se află și Adrian Mutu.

Mai apoi, acționarul sibienilor a mai spus că noul antrenor al echipei are până în 50 de ani. Dorinel Munteanu nu se încadrează în limita de vârstă dezvăluită de Rotar, acesta având 57 de ani.

Marius Măldărășanu a antrenat-o pe Hermannstadt în 187 de meciuri, în care a obținut 77 de victorii.

În cei 4 ani, tehnicianul a contribuit la promovarea lui Hermannstadt în Liga 1 și a ajuns până în finala Cupei României 2025, acolo unde a pierdut în fața CFR-ului, scor 2-3.

În acest moment, Hermannstatd se află pe loc de retrogradare, cu doar 12 puncte obținute în 19 meciuri disputate.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1939
2FC Botoșani1937
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș1933
6UTA Arad1928
7Oțelul Galați1927
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj1920
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1916
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

