Hermannstadt a găsit antrenor Conducerea clubului a făcut anunțul: „Este român. Semnează pe un an și jumătate”

Claudiu Rotar (47 de ani), finanțatorul lui Hermannstadt, a declarat că până miercuri dimineața va fi anunțat noul antrenor al echipei.

Clubul din Sibiu s-a despărțit în urmă cu aproape o săptămână de Marius Măldărășanu, tehnician care a petrecut patru ani la cârma echipei.

Claudiu Rotar, despre noul antrenor al lui Hermannstadt: „E român. Semnează pe un an și jumătate”

Inițial, Claudiu Rotar declarase că până pe 8 decembrie clubul ar fi trebuit să ia o hotărâre cu privire la noul antrenor al lui Hermannstadt.

Astăzi, finanțatorul clubului din Sibiu a precizat că noul antrenor va fi prezentat până miercuri dimineața. Rotar a oferit și detalii despre contract.

„ Astăzi sau miercuri dimineața, cel târziu, o să anunțăm noul antrenor. Este român, a mai antrenat în Liga 1.

(n.r. - Dacă este Adrian Mutu) Nu dau nume, nu pot. Până nu semnează nu pot să vă spun nimic.

Au fost 3 opțiuni și am ales una singură. Semnează pe un an și jumătate. Trebuie să obținem puncte până în iarnă, pentru că locul nostru nu este acolo", a declarat Claudiu Rotar pentru digisport.ro.

La scurt timp după ce Dorinel Munteanu a transmis că a purtat discuții cu oficialii lui Hermannstadt, Daniel Oprița a confirmat și el același lucru, care dorește să plece de la Steaua, după 6 ani petrecuți în Ghencea.

Pe lângă cei doi, Claudiu Rotar a mai precizat că pe lista antrenorilor care ar putea prelua Hermannstadt se află și Adrian Mutu.

Mai apoi, acționarul sibienilor a mai spus că noul antrenor al echipei are până în 50 de ani. Dorinel Munteanu nu se încadrează în limita de vârstă dezvăluită de Rotar, acesta având 57 de ani.

Marius Măldărășanu a antrenat-o pe Hermannstadt în 187 de meciuri, în care a obținut 77 de victorii.

În cei 4 ani, tehnicianul a contribuit la promovarea lui Hermannstadt în Liga 1 și a ajuns până în finala Cupei României 2025, acolo unde a pierdut în fața CFR-ului, scor 2-3.

În acest moment, Hermannstatd se află pe loc de retrogradare, cu doar 12 puncte obținute în 19 meciuri disputate.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 19 39 2 FC Botoșani 19 37 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 19 33 6 UTA Arad 19 28 7 Oțelul Galați 19 27 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 19 20 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

