Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui

Boxerul englez Anthony Joshua (36 de ani) a fost implicat într-un accident de mașină pe o autostradă din Nigeria.

Tragicul eveniment s-a soldat cu două persoane decedate. Care e starea sportivului, mai jos.

Incidentul s-a produs luni dimineața, pe autostrada Lagos-Ibadan din sud-vestul Nigeriei, țara natală a părinților sportivului.

Anthony Joshua, implicat într-un accident de mașină în Nigeria

Anthony Joshua suferit leziuni minore și a fost transportat la spital, au confirmat reprezentanți ai Poliției nigeriene pentru BBC.

Sportivul se deplasa într-un convoi format din două SUV-uri, iar mașina în care se afla Joshua s-a izbit de un camion staționat pe marginea drumului, după ce șoferul ar fi pierdut controlul din cauza exploziei unei cauciuc. Boxerul era pe bancheta din spate, anunță mirror.co.uk.

Fotografie de la locul accidentului FOTO Daily Mail

Un martor a declarat pentru ziarul local Punch:

„Era un convoi format din două vehicule: un SUV Lexus și un SUV Pajero. Joshua era așezat în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. Mai era un pasager așezat lângă șofer, astfel încât în Lexusul care a avut accidentul se aflau patru persoane. Echipa sa de securitate se afla în vehiculul din spate.

Alți martori și cu mine am început operațiunea de salvare și am oprit vehiculele care veneau din sens opus pentru a ne ajuta. La câteva minute după accident, au sosit oficialii Corpului Federal pentru Siguranța Rutieră. Pasagerul de lângă șofer și persoana de lângă Joshua au murit pe loc ”.

Anthony Joshua imediat după producerea accidentului FOTO BBC/Adeniyi Orojo

Comisarul poliției locale, Lanre Ogunlowo, a declarat că a fost deschisă o anchetă cu privire la accident, conform bbc.com.

Vă pot confirma că a avut loc un accident și că victima a fost transportată la spital. Lanre Ogunlowo, comisar al poliției

Familia lui Joshua e șocată

O rudă a lui Anthony Joshua a declarat că toată familia sportivului se află în stare de șoc.

„Sperăm să se recupereze rapid și ne gândim și la cei care au decedat. Mă rog pentru ca cei plecați să se odihnească în pace”, a spus ruda lui Joshua.

Celebrul pugilist călătorea spre Lagos, acolo unde locuiește familia lui.

De obicei, vine în vizită de Anul Nou. Nu l-am văzut încă, îl așteptam. Ruda lui Anthony Joshua, pentru BBC

Joshua l-a învins prin KO pe Jake Paul

În urmă cu mai bine de o săptămână, Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul într-o luptă care a avut loc în Kaseya Center din Miami (SUA).

Britanicul i-a provocat primul KO din cariera celebrului influencer devenit pugilist.

Lupta s-a încheiat după ce a trecut un minut și jumătate din runda a șasea. „AJ” l-a împins pe Paul în corzi, l-a trimis într-un colț al ringului și i-a aplicat lovitură brutală de dreapta în bărbie, care l-a trimis la podea. Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

În urma loviturilor suferite în meciul cu Joshua, Jake Paul s-a ales cu două fracturi la maxilar.

Influencerul a postat o imagine de pe patul de spital pe contul său de Instagram, acolo unde a oferit și câteva detalii despre starea sa.

„Operația a decurs bine, mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul acordat. Trebuie să consum doar lichide timp de șapte zile”, a transmis Jake Paul.

Paul a publicat și un videoclip cu radiografia maxilarului său, cea care arată că a suferit o dublă fractură.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport