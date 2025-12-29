Ladislau Bölöni (72 de ani) a rememorat episodul care l-a adus în atenția conducerii lui Sporting Lisabona, club pentru care avea să renunțe la naționala României, în 2001.

Fostul selecționer a câștigat în ianuarie 2001 turneul internațional „Vale do Tejo” cu naționala României B, învingând Africa de Sud și Portugalia.

Bölöni a explicat că i-a atras atenția președintelui lui Sporting Lisabona după un turneu câștigat cu naționala României „la Algarve”.



În realitate, succesul invocat de selecționer nu a fost obținut în sudul Portugaliei, ci la prima ediție a Turneului Internațional Vale do Tejo, un patrulater internațional disputat în perioada 23-25 ianuarie 2001, unde România B a învins Africa de Sud (2-0) și Portugalia B (1-0).

La competiție mai participat Maroc. Formatul a fost eliminatoriu: semifinale, finală mică și finală mare, fiecare echipă disputând două partide.

În primul meci, 2-0 cu Africa de Sud

În semifinale, selecționata pregătită de Ladislau Bölöni a întâlnit Africa de Sud pe „Estadio Municipal” din Martinchel.

Meciul a fost echilibrat până aproape de final, când Marius Niculae (88) și Adrian Mihalcea (89) au marcat golurile care au calificat România B în finală. Africa de Sud a jucat în 10 oameni din minutul 56, după eliminarea unui jucător.

Echipa folosită de Bölöni contra „Bafana Bafana”:

Stelea - M. Rădoi, Iencsi (70 Mara), D. Prodan (cpt.) - Fl. Dumitru, Lincar (80 Măldărăşanu), Şoavă (61 T. Ghioane), L. Roşu (90 V. Năstase), Cr. Dancia - M. Niculae, Bărcăuan (46 Ad. Mihalcea).

România a învins Portugalia prin golul marcat de Marius Niculae

Finala mare s-a disputat pe 25 ianuarie 2001, la Santarem, în fața a aproximativ 500 de spectatori. Naționala secundă a Portugaliei era pregătită de Rui Caçador și avea în componență jucători deja cunoscuți, precum portarul Nuno Espirito Santo, Armando Petit și Luis Boa Morte.

Tricolorii au deschis scorul devreme, prin Marius Niculae (13), și a gestionat avantajul până la final, obținând victoria cu 1-0 și câștigând turneul fără gol primit.

Portugalia a avut un penalty, dar Florin Prunea a reușit să apere execuția lui Petit.

Prin golurile marcate la turneul Vale do Tejo, Marius Niculae a atras și el atenția celor de la Sporting Lisabona, care l-au transferat ulterior împreună cu Bölöni.

Contra Portugaliei, Loți Bölöni a folosit următoarea echipă:

Prunea - Stoican, M. Rădoi, D. Prodan (cpt.), Cr. Dancia (66 Şoavă) - Tameş, V. Năstase (56 Iencsi), T. Ghioane (57 Lincar) - Ad. Mihalcea (74 Măldărăşanu), M. Niculae, Mara (85 Fl. Dumitru).

Bölöni a început reconstrucția naționalei după Generația de Aur

În ianuarie 2001, Ladislau Bölöni se afla în plin proces de reconstrucție a naționalei României, după retragerea lui Gică Hagi și renunțarea la alți veterani ai Generației de Aur, precum Dan Petrescu, Ionuț Lupescu și Belodedici.

Această decizie venea în urma înfrângerii clare cu Italia, 0-3, în deplasare, la debutul preliminariilor pentru CM 2002.

Ladislau Bölöni a preluat naționala României după EURO 2000 și a demisionat în iunie 2001, după „dubla” cu Ungaria (2-0) și Lituania (1-0), pentru a semna cu Sporting Lisabona.

„Tricolorii” ocupau locul 2 în grupă, după Italia, și mai aveau două meciuri în preliminarii, cu Ungaria și Georgia. Gheorghe Hagi a preluat naționala și a consfințit prezența în baraj. „Regele” a demisionat după ce a ratat calificarea la CM 2002, în urma meciurilor de coșmar cu Slovenia.

13 meciuri a condus Ladislau Bölöni naționala României ca selecționer, între iulie 2000 și iunie 2001. Bilanț: opt victorii, trei egaluri, două înfrângeri

Bölöni povestește cum a primit oferta de la Sporting Lisabona

Fostul selecționer a explicat cum a primit oferta celor de la Sporting Lisabona.

„M-a tentat pentru că m-au contactat foarte repede. Cu echipa națională am făcut un turneu acolo, la Algarve, pe care l-am câștigat. Am câștigat acest turneu și atunci am sărit în ochii președintelui.

Și atunci m-a căutat președintele de care am vorbit mai înainte, eu tot ezitam, trăgeam de timp, el mă suna, eu îl rugam frumos să mă lase în pace până termin meciurile cu Ungaria și cu Lituania, mai ales cu Ungaria, un meci deosebit de delicat.

El a spus: «Ok, dar îmi dai cuvântul că semnezi dacă termini cu meciurile acestea?». Om inteligent, practic m-a pus la zid cu treaba aceasta și am spus da.

Nu puteam să zic că am să văd, că atunci își dădea seama că nu vreau. Eu i-am răspuns afirmativ și practic cu asta am semnat plecarea mea de la echipa națională”, a spus Boloni, conform iamsport.ro.

Mă doare puțin că reacțiile, atunci când citesc despre lucrurile acestea, sunt numit „trădător” și sunt numit „om de bani”. Dar eu pun o întrebare, spuneți-mi un antrenor român care nu ar pleca în Occident dacă are de acolo o propunere. Tare m-aș mira dacă ați putea să îmi spuneți două nume. Eu nu cunosc niciunul! Ladislau Bölöni

