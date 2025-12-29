FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”

Șeful FIFA, Gianni Infantino, a vorbit despre cum s-ar putea schimba regula ofsaidului, în ideea de a face jocul de fotbal mai atractiv.

Schimbarea regulii ofsaidului ar favoriza atacanții: ideea este de a fi semnalat ofsaid doar atunci când atacantul este complet în fața apărătorului advers.

Gianni Infantino a reiterat viziunea FIFA la Summitul Mondial al Sportului de la Dubai, legat de propunerea făcută anterior de Arsene Wenger.

„Cu ani în urmă, am introdus VAR pentru a face fotbalul mai echitabil, mai echilibrat, pentru a oferi arbitrului oportunitatea de a corecta o greșeală pe care milioane și milioane de oameni de acasă sau chiar de pe stadion ar fi putut-o vedea”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino.

„Îmbunătățim continuu VAR cu tehnologie din ce în ce mai avansată, pentru a ajuta arbitrii să ia decizia corectă. Continuăm să examinăm regulile, întrebându-ne cum putem face jocul mai ofensiv, mai atractiv”, a continuat acesta.

Și aici a reapărut ideea schimbării regulii ofsaidului, exprimată anterior, dar dificil de implementat în cadrul IFAB.

„Avem în vedere regula ofsaidului, care a evoluat de-a lungul anilor, impunând atacantului să se poziționeze perfect în linie cu apărătorul.

Poate că, în viitor, va trebui să fie complet în fața apărătorului pentru a fi în poziție de ofsaid”, a mai spus Gianni Infantino.

Așa ar vrea Wenger să fie regula ofsaidului Foto: X

Luăm în calcul și măsuri pentru a evita pierderea timpului. Este important ca jocul să curgă corect, așa că întreruperile trebuie reduse la minimum Gianni Infantino, președinte FIFA

