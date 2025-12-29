Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”

Dinamo a fost interesată să-l transfere pe atacantul român Daniel Paraschiv (26 de ani), care va semna însă cu rivala Rapid.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, spune că jucătorul împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa a preferat o ofertă mai consistentă din punctul de vedere al salariului.

Andrei Nicolescu: „ L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune în atac”

„Cred că Paraschiv e un transfer închis pentru Rapid. Probabil a contat foarte mult pentru el partea financiară. E un jucător român, la o vârstă cu potențial încă.

Ne-am raportat la parametri rezonabili pentru ce a arătat el în ultimul timp. L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune acolo, am zis din octombrie ca suferim în atac, dacă am fi avut un jucător cu cifrele atacanților de anul trecut, Dinamo ar fi fost mai sus.

Vătăjelu e și el pe lista noastră. Ideal ar trebui sa acoperim patru posturi, unul e cel de fundaș stânga, unde Opruț trebuie să aibă o dublură care să fie la nivel, în ideea în care ne dorim să prindem un loc de cupă europeană.

N-aș vrea să intru în detalii, suntem în discuții deschise cu mai mulți jucători. Cu unul dintre ei am închis, e în zona defensivă”, a spus Nicolescu la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Perspectiva de a juca în Europa la anul îl face pe Boateng să se gândească serios să prelungească. Sunt moderat optimist în privința prelungirii cu el și cu Gnahore Andrei Nicolescu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport