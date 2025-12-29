Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Cristi Chivu a sărbătorit după fluierul final al meciului cu Atalanta
Campionate

Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 29.12.2025, ora 17:45
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 17:54
  • Cristi Chivu a sărbătorit după fluierul final al meciului cu Atalanta, 1-0, care o păstrează pe Inter pe primul loc în Serie A la final de an

Antrenorul român a fost surprins foarte euforic de camerele video, iar imaginile au fost publicate pe contul oficial al vicecampioanei Italiei.

Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește și
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”

VIDEO Chivu, protagonist pe contul oficial al lui Inter

„O echipă, un suflet” și „Muncă de echipă” au fost cuvintele care au însoțit clipul ce a adunat aproape 800.000 de vizualizări și 64.000 de aprecieri în 4 ore, doar pe Instagram.

În imagini, Cristi Chivu se îmbrățișează cu Calhanoglu, Bastoni, Sommer și Frattesi. Ultimul dintre aceștia a stârnit atenția fanilor, care au comentat: „A fost cea mai rece îmbrățișare”, „Sigur pleacă”, „A fost ceva formal, e clar”.

Frattesi nu a prins prea multe minute în mandatul lui Chivu și e dorit de Juventus, pentru 30 de milioane de euro. Juve vrea chiar să introducă în afacere și cele 50 de procente din drepturile lui Muharemovic, de la Sassuolo, ajutând-o astfel pe Inter să-l achiziționeze la un preț mai bun.

499 de minute
a strâns Davide Frattesi în acest sezon, în toate competițiile. Are 2 pase de gol în 14 meciuri

Chivu după victoria cu Atalanta: „Sunt mulțumit de atitudine”

„Sunt mulțumit de Marcus Thuram, i-a ținut ocupați pe apărătorii lor, a alergat. Când nu mai avea energie, am decis să-l introduc pe Pio, care s-a descurcat la fel de bine.

Sunt mulțumit de atitudinea lor, de tot ce a făcut această echipă. În a doua repriză, și-au intensificat puțin marcajul la jucători. Suntem mulțumiți de rezultat.

Esposito și Bonny sunt băieți dedicați, care și-au adus contribuția. Suntem încântați să avem patru atacanți extraordinari, care se distrează și marchează goluri.

În fotbal, nimic nu e dat de-a gata. Ca să fii competitiv, trebuie să îndrăznești și să demonstrezi asta pe teren. Clasamentul spune că suntem primii, dar asta nu e suficient, pentru că e decembrie.

Ne-am schimbat strategia, investind în jucători tineri. Vom lupta până la capăt, dar Napoli rămâne o candidată serioasă la titlu. Vom privi piața transferurilor cu seriozitate, dar știm că este una slabă. Cu toate acestea, avem obligația de a vedea dacă putem adăuga ceva la această listă de profesioniști care deja dovedesc că sunt la înălțime Beppe Marotta, președinte Inter

Știm că mai avem mult de parcurs. Vrem să fim competitivi, să muncim din greu și să luptăm împotriva nedreptății, împotriva celor care cred că totul e de-a gata.

Apoi, pe teren se demonstrează adevărata valoare. Încercăm să pornim la drum cu forță. Important este să reacționăm la dificultăți și să fim gata să luptăm”.

  • Antrenorul român a adunat 36 de puncte în 16 meciuri la Inter. Are un punct peste AC Milan și două peste campioana Napoli.

Citește și

Rapid și-a găsit atacant Giuleștenii sunt aproape să transfere  un jucător de 1 milion de euro! » Toate detaliile
Superliga
15:36
Rapid și-a găsit atacant Giuleștenii sunt aproape să transfere un jucător de 1 milion de euro! » Toate detaliile
Citește mai mult
Rapid și-a găsit atacant Giuleștenii sunt aproape să transfere  un jucător de 1 milion de euro! » Toate detaliile
Kopic surprinde din nou Antrenorul lui Dinamo depune eforturi mari pentru a învăța  limba română: „Înțelege tot!”
Superliga
12:04
Kopic surprinde din nou Antrenorul lui Dinamo depune eforturi mari pentru a învăța limba română: „Înțelege tot!”
Citește mai mult
Kopic surprinde din nou Antrenorul lui Dinamo depune eforturi mari pentru a învăța  limba română: „Înțelege tot!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
serie a italia Inter Milano Cristi Chivu davide frattesi
Știrile zilei din sport
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Superliga
29.12
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Citește mai mult
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Campionate
29.12
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
Citește mai mult
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Superliga
29.12
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
Citește mai mult
„Ți-a spus Kopic că pleacă?” Andrei Nicolescu, întrebat direct despre antrenorul lui Dinamo: a răspuns clar + „Câinii” au făcut primul transfer pentru 2026!
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Superliga
29.12
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Citește mai mult
„Gâlcă și Coelho mănâncă bani” Patronul FCSB, atac la antrenorii adversarelor: „Eu sunt stăpân și îmi aduc bani mie”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:25
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
Secretele lui Boateng Cum a ajuns unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1: „Sunt convins că așa poți reuși” » Când a simțit că poate lua titlul cu Dinamo
19:14
FIFA anunță revoluția ofsaidului Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
FIFA anunță revoluția ofsaidului  Schimbarea regulii va avantaja atacanții: „Mai ofensiv, mai atractiv”
20:51
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
Rapid a câștigat bătălia cu Dinamo Motivul pentru care jucătorul i-a ales pe giuleșteni: „Probabil a contat foarte mult”
22:47
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Deces în lumea atletismului Fosta sportivă Tudorița Chidu, medaliată cu bronz la Mondiale, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Nationala
29.12
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Citește mai mult
Victoria care l-a dus la Sporting GOLAZO.ro reconstituie momentul în care Boloni a decis să renunțe la naționala României: ce i-a convins pe portughezi
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Superliga
29.12
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Citește mai mult
Cum arată CFR Cluj la final de 2025 Daniel Pancu a făcut „radiografia” la două luni de la preluarea echipei: „Situația era dezolantă” » Cum l-a impresionat Korenica
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Campionate
29.12
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Citește mai mult
Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
Box
29.12
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Citește mai mult
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 13 rapid 12 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share