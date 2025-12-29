Video spectaculos cu Chivu Imaginile publicate pe contul oficial al lui Inter » Ce indiciu au găsit fanii: „Sigur pleacă”

Cristi Chivu a sărbătorit după fluierul final al meciului cu Atalanta, 1-0, care o păstrează pe Inter pe primul loc în Serie A la final de an

Antrenorul român a fost surprins foarte euforic de camerele video, iar imaginile au fost publicate pe contul oficial al vicecampioanei Italiei.

VIDEO Chivu, protagonist pe contul oficial al lui Inter

„O echipă, un suflet” și „Muncă de echipă” au fost cuvintele care au însoțit clipul ce a adunat aproape 800.000 de vizualizări și 64.000 de aprecieri în 4 ore, doar pe Instagram.

În imagini, Cristi Chivu se îmbrățișează cu Calhanoglu, Bastoni, Sommer și Frattesi. Ultimul dintre aceștia a stârnit atenția fanilor, care au comentat: „A fost cea mai rece îmbrățișare”, „Sigur pleacă”, „A fost ceva formal, e clar”.

Frattesi nu a prins prea multe minute în mandatul lui Chivu și e dorit de Juventus, pentru 30 de milioane de euro. Juve vrea chiar să introducă în afacere și cele 50 de procente din drepturile lui Muharemovic, de la Sassuolo, ajutând-o astfel pe Inter să-l achiziționeze la un preț mai bun.

499 de minute a strâns Davide Frattesi în acest sezon, în toate competițiile. Are 2 pase de gol în 14 meciuri

Chivu după victoria cu Atalanta: „Sunt mulțumit de atitudine”

„Sunt mulțumit de Marcus Thuram, i-a ținut ocupați pe apărătorii lor, a alergat. Când nu mai avea energie, am decis să-l introduc pe Pio, care s-a descurcat la fel de bine.

Sunt mulțumit de atitudinea lor, de tot ce a făcut această echipă. În a doua repriză, și-au intensificat puțin marcajul la jucători. Suntem mulțumiți de rezultat.

Esposito și Bonny sunt băieți dedicați, care și-au adus contribuția. Suntem încântați să avem patru atacanți extraordinari, care se distrează și marchează goluri.

În fotbal, nimic nu e dat de-a gata. Ca să fii competitiv, trebuie să îndrăznești și să demonstrezi asta pe teren. Clasamentul spune că suntem primii, dar asta nu e suficient, pentru că e decembrie.

Ne-am schimbat strategia, investind în jucători tineri. Vom lupta până la capăt, dar Napoli rămâne o candidată serioasă la titlu. Vom privi piața transferurilor cu seriozitate, dar știm că este una slabă. Cu toate acestea, avem obligația de a vedea dacă putem adăuga ceva la această listă de profesioniști care deja dovedesc că sunt la înălțime Beppe Marotta, președinte Inter

Știm că mai avem mult de parcurs. Vrem să fim competitivi, să muncim din greu și să luptăm împotriva nedreptății, împotriva celor care cred că totul e de-a gata.

Apoi, pe teren se demonstrează adevărata valoare. Încercăm să pornim la drum cu forță. Important este să reacționăm la dificultăți și să fim gata să luptăm”.

Antrenorul român a adunat 36 de puncte în 16 meciuri la Inter. Are un punct peste AC Milan și două peste campioana Napoli.

