Fotbalul voia să scape de Lula Cluburile braziliene l-ar fi dorit pe extremistul Bolsonaro președintele țării. Ce le-a promis
Lula (dreapta) contra Bolsonaro, în timpul campaniei. Foto: Imago
Campionate

Fotbalul voia să scape de Lula Cluburile braziliene l-ar fi dorit pe extremistul Bolsonaro președintele țării. Ce le-a promis

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 18:48
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 18:48
  • Flavio Bolsonaro, 45 de ani, a pierdut alegerile prezidențiale. Lula da Silva (81) a fost reales cu 52%. Un plus de 4,5 milioane de voturi. 
  • De ce mizau cluburile profesioniste pe radicalul de dreapta. De ce voiau să scape de Lula. Ce le promisese Bolsonaro. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Brazilienii au ales. Continuă cu Lula da Silva, 81 de ani, la al 4-lea mandat.

Duminică, președintele de centru-stânga a câștigat al doilea tur cu 52%, 4,5 milioane de voturi în plus față de Flavio Bolsonaro (45), radicalul de dreapta, fiul fostului șef al statului, Jair Bolsonaro.

„Mbappe e lider și fără să vrea” O legendă a Madridului se înclină în fața lui Kylian. Al 3-lea cel mai rapid all-time la Real
Citește și
„Mbappe e lider și fără să vrea” O legendă a Madridului se înclină în fața lui Kylian. Al 3-lea cel mai rapid all-time la Real
Citește mai mult
„Mbappe e lider și fără să vrea” O legendă a Madridului se înclină în fața lui Kylian. Al 3-lea cel mai rapid all-time la Real

Lula a interzis o piață de miliarde care sprijinea liga braziliană

Fotbalul auriverde voia să scape de Lula. E în conflict cu liderul țării. Mai ales cluburile profesioniste, lovite dur de hotărârea luată la Brasilia: interzicerea platformelor autorizate de pariuri sportive online, activată la începutul lui octombrie.

O piață care a câștigat numai anul trecut 37,5 miliarde de euro și care sprijinea puternic campionatul brazilian.

  • 13 dintre cele 20 de cluburi din Serie A au sponsor principal o casă de pariuri. 
170 de milioane de euro
primeau anual cluburile din prima ligă braziliană de la platformele de pariuri

Mai mult de jumătate din această sumă (88,1 milioane) ajungea la Flamengo, Corinthians și Palmeiras. Numai Flamengo lua 45,6 milioane pe sezon.

Bolsonaro le-a promis cluburilor că anulează interdicția lui Lula dacă e ales

„E o boală, nu un joc. Există multă suferință și multă dependență în Brazilia”, spunea Lula la mijlocul lui septembrie. Nimic nu l-a făcut să renunțe la planul său.

Flavio Bolsonaro a atras cluburile braziliene tocmai cu această promisiune, potrivit The Guardian: dacă ies președinte, aș putea anula interdicția împotriva platformelor de pariuri sportive.

Paqueta, starul lui Flamengo, și mesajul de protest. Foto: Imago Paqueta, starul lui Flamengo, și mesajul de protest. Foto: Imago
Paqueta, starul lui Flamengo, și mesajul de protest. Foto: Imago

De la începutul lui octombrie, sponsorii echipelor au fost înlocuiți pe tricouri cu un protest. La Flamengo, în locul lui Betano apare mesajul „proibir nao e proteger”. „A interzice nu înseamnă a proteja”.

Președintele clubului carioca, Luiz Eduardo Baptista, a lansat o întrebare direct spre Lula: „Și eu cum o să-l mai plătesc pe Paqueta?”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
brazilia fotbal cluburi interdictie case de pariuri Lula da Silva flavio bolsonaro
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:06
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
13:12
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
13:04
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
13:50
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
26.10
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
26.10
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
26.10
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
B365
03:00
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
Citește mai mult
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 51 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share