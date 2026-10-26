Fotbalul voia să scape de Lula Cluburile braziliene l-ar fi dorit pe extremistul Bolsonaro președintele țării. Ce le-a promis

Flavio Bolsonaro, 45 de ani, a pierdut alegerile prezidențiale. Lula da Silva (81) a fost reales cu 52%. Un plus de 4,5 milioane de voturi.

De ce mizau cluburile profesioniste pe radicalul de dreapta. De ce voiau să scape de Lula. Ce le promisese Bolsonaro.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Brazilienii au ales. Continuă cu Lula da Silva, 81 de ani, la al 4-lea mandat.

Duminică, președintele de centru-stânga a câștigat al doilea tur cu 52%, 4,5 milioane de voturi în plus față de Flavio Bolsonaro (45), radicalul de dreapta, fiul fostului șef al statului, Jair Bolsonaro.

Lula a interzis o piață de miliarde care sprijinea liga braziliană

Fotbalul auriverde voia să scape de Lula. E în conflict cu liderul țării. Mai ales cluburile profesioniste, lovite dur de hotărârea luată la Brasilia: interzicerea platformelor autorizate de pariuri sportive online, activată la începutul lui octombrie.

O piață care a câștigat numai anul trecut 37,5 miliarde de euro și care sprijinea puternic campionatul brazilian.

13 dintre cele 20 de cluburi din Serie A au sponsor principal o casă de pariuri.

170 de milioane de euro primeau anual cluburile din prima ligă braziliană de la platformele de pariuri

Mai mult de jumătate din această sumă (88,1 milioane) ajungea la Flamengo, Corinthians și Palmeiras. Numai Flamengo lua 45,6 milioane pe sezon.

Bolsonaro le-a promis cluburilor că anulează interdicția lui Lula dacă e ales

„E o boală, nu un joc. Există multă suferință și multă dependență în Brazilia”, spunea Lula la mijlocul lui septembrie. Nimic nu l-a făcut să renunțe la planul său.

Flavio Bolsonaro a atras cluburile braziliene tocmai cu această promisiune, potrivit The Guardian: dacă ies președinte, aș putea anula interdicția împotriva platformelor de pariuri sportive.

Paqueta, starul lui Flamengo, și mesajul de protest. Foto: Imago

De la începutul lui octombrie, sponsorii echipelor au fost înlocuiți pe tricouri cu un protest. La Flamengo, în locul lui Betano apare mesajul „proibir nao e proteger”. „A interzice nu înseamnă a proteja”.

Președintele clubului carioca, Luiz Eduardo Baptista, a lansat o întrebare direct spre Lula: „Și eu cum o să-l mai plătesc pe Paqueta?”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport