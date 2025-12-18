lululemon își extinde prezența internațională în 2026, cu deschideri de magazine în șase piețe noi

Brandul va intra pe piețele din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria, România și India prin parteneriate de franciză.

Extinderea se bazează pe performanța solidă a lululemon în creșterea internațională.

lululemon a anunțat astăzi că își va extinde prezența internațională în 2026 prin intrarea pe șase piețe noi, un număr record pentru brand într-un singur an, prin intermediul noului său model de parteneriate de franciză. Astfel, lululemon va intra anul viitor pe piețele din România, Grecia, Austria, Polonia, și Ungaria, alături de partenerul Arion Retail Group, precum și pe piața din India, printr-un parteneriat cu Tata CLiQ.

Aceste parteneriate vor aduce accesoriile și îmbrăcămintea sport și lifestyle inovatoare lululemon către clienți noi și existenți din Europa și Asia Pacific, oferind produse performante, concepute pentru a susține o gamă largă de activități, precum yoga, alergare, antrenament, tenis sau golf.

Clienții lululemon din Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România vor avea acces la întreaga gamă de produse a brandului online, prin platforma lululemon.eu, în timp ce clienții din India vor putea cumpăra produsele lululemon prin intermediul platformelor Tata CLiQ Luxury și Tata CLiQ Fashion.

„Pe fondul unei cereri puternice pentru brandul lululemon la nivel global, suntem încântați să ne extindem prezența și comunitățile din Europa și Asia Pacific prin intrarea pe șase piețe noi în 2026,” a declarat Sarah Clark, Senior Vice President EMEA, lululemon. „Fiecare dintre aceste piețe are un potențial semnificativ pentru brandul nostru și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu partenerii noștri de franciză pentru a ne aduce produsele inovatoare și experiențele captivante dedicate clienților unui public tot mai larg din aceste regiuni.”

Dezvoltarea comunității

lululemon continuă să își consolideze relația cu clienții prin rețeaua sa de ambasadori și prin evenimentele locale dedicate comunității, care oferă experiențe de mișcare și stare de bine dezvoltate în colaborare cu parteneri din întreaga lume. Reflectând abordarea holistică a brandului în ceea ce privește bunăstarea fizică, mentală și socială, acest model centrat pe comunitate va rămâne esențial pentru modul în care lululemon va intra pe noi piețe în 2026, alături de partenerii săi.

Extindere internațională

Extinderea pe noi piețe reprezintă un pilon-cheie al strategiei de creștere a lululemon. Cu o prezență în peste 30 de piețe la nivel global, lululemon are o amprentă solidă și în continuă creștere în America de Nord, EMEA, Asia Pacific și China continentală. Noile intrări pe piețe marchează un nou pas important în expansiunea internațională a companiei și vin după lansarea brandului în Italia în această vară, precum și după deschiderile recente din Danemarca, Turcia și Belgia, realizate prin modelul de franciză. Pregătirile pentru noile deschideri vor continua și anul viitor, iar detalii privind locațiile magazinelor, calendarul și activările dedicate comunității vor fi comunicate în 2026.

DESPRE LULULEMON

lululemon (NASDAQ: LULU) este o companie de îmbrăcăminte și încălțăminte sport tehnică și accesorii pentru yoga, alergare, antrenament, tenis, golf și majoritatea celorlalte activități de mișcare, care creează produse și experiențe transformative menite să construiască conexiuni autentice, să deschidă noi orizonturi și să susțină starea de bine. Stabilind standardele în inovația materialelor și în designul funcțional, lululemon colaborează cu practicanți de yoga și sportivi din comunități locale din întreaga lume pentru cercetare continuă și feedback asupra produselor. Pentru mai multe informații, vizitați lululemon.com.