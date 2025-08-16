 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

UEFA a anunțat măsuri drastice după bannerul afișat de fanii lui Maccabi Haifa în meciul cu Rakow.

Cele două echipe s-au întâlnit în turul 3 preliminar din Conference League, iar românul Bogdan Racovițan (25 de ani) a jucat tot meciul pentru polonezi.

Rakow a câștigat returul cu Maccabi Haifa cu scorul de 2-0 (2-1 la general) și a reușit calificarea în play-off-ul Conference League. Meciul s-a disputat la Debrecen, în Ungaria, din motive de securitate.

UEFA va lua măsuri drastice după bannerul afișat în meciul Maccabi Haifa - Rakow

UEFA a decis să deschidă măsuri disciplinare pentru ambele cluburi, ca urmare a problemelor apărute în meciul de joi, 14 august.

Suporterii clubului israelian au afișat un banner pe care scria „Criminali din 1939”, care făcea referire la Holocaust și la crimele comise de Germania nazistă , acuzându-i pe polonezi că au luat parte la acestea, notează edition.cnn.com.

🇵🇱🇮🇱 In the UEFA Europa Conference League, supporters of the Israeli team Maccabi Haifa, who faced Poland’s Raków Częstochowa, held up a banner reading “Murderers Since 1939” and accused the Polish of killing Jews. pic.twitter.com/SFEVEzsFqY — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 15, 2025

Nici Rakow nu va scăpa nepedepsită, pentru scandări și pentru că a folosit materiale pirotehnice în meciul cu Maccabi Haifa.

🇮🇱🇵🇱 In response to the accusatory banner from Maccabi Haifa fans, Raków Częstochowa supporters chanted “Fuck you Israel, Viva Poland.”#MHARCZ pic.twitter.com/rupYs3uEtu — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 15, 2025

Astfel, UEFA a transmis pe site-ul oficial:

„Proceduri disciplinare au fost iniţiate împotriva cluburilor Maccabi Haifa FC şi Raków Częstochowa, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul disciplinar al UEFA (DR), în urma meciului din UEFA Conference League 2025/2026 disputat în data de 14 august 2025 la Debrecen, Ungaria.

Acuzaţii împotriva clubului Maccabi Haifa FC:

Comportament necorespunzător al echipei, art. 15(4) DR

Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16(2)(e) DR

Acuzaţii împotriva clubului Raków Częstochowa:

Aprinderea de articole pirotehnice, art. 16(2)(c) DR

Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16(2)(e) DR

Instanţele disciplinare ale UEFA vor decide această chestiune în timp util”.

Într-o postare pe X (fost Twitter), președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis: „Bannerul scandalos afișat de fanii Maccabi Haifa insultă memoria cetățenilor polonezi - victime ale celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv a 3 milioane de evrei”, conform sursei citate.

De asemenea, și președintele Asociației Poloneze de Fotbal, Cezary Kulesza, a cerut UEFA să ia măsuri disciplinare în urma bannerului afișat: „Nu există consens pentru provocări și falsificarea istoriei”.

În tur, cei de la Rakow afișaseră un banner pe care scria: „Israelul ucide și lumea tace”:

Polish club Raków Częstochowa fans with a banner for game against Maccabi Haifa in Conference League qualifiers:



"Israel is killing and the world is silent." pic.twitter.com/mMJBqgj5u2 — Total Football (@TotalFootbol) August 8, 2025

Polonia a fost ocupată de Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La începutul războiului erau 3,2 milioane de evrei în țară, aproape toți fiind uciși, mai apoi, în lagărele de exterminare naziste.

