DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul lui Dinamo, s-a accidentat în repriza secundă a meciului de pe Arena Națională.

Atacantul lui Dinamo a acuzat probleme în zona coapsei, fiind scos pe targă de către echipa medicală.

Mamoudou Karamoko, accidentat la meciul cu FC Argeș

După ce a încheiat prima parte cu o bară, Karamoko s-a accidentat în minutul 51 al partidei cu FC Argeș.

După un sprint pentru o minge în adâncime, ca urmare a unui duel cu apărătorii lui FC Argeș, acesta a căzut pe gazon, acuzând probleme la coapsă.

Karamoko nu s-a putut ridica de pe gazon, fiind scos în afara terenului cu targa.

Conform surselor GOLAZO.ro, atacantul francez ar avea probleme în zona mușchiului femural. Luni, Karamoko va fi supus unui control amănunțit, urmând ca apoi staff-ul medical de la Dinamo să ia o decizie în privința sa.

