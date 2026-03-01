„Acest capitol s-a încheiat” Ce a spus Charalambous, după ce FCSB a ajuns în play-out : „Trebuie să fim realiști și să spunem asta”

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a vorbit despre ratarea calificării în play-off și a anunțat ce va urma pentru echipa sa.

Singura șansă ca FCSB să ajungă în play-off ar fi fost ca Dinamo, marea rivală a „roș-albaștrilor”, să o încurce pe FC Argeș.

După ce FC Argeș s-a impus pe terenul lui Dinamo, scor 1-0, FCSB a ratat matematic orice șansă de a mai ajunge în play-off, astfel că gruparea „roș-albastră” va lupta pentru un loc european din play-out.

Elias Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-out : „Trebuie să fim realiști”

Tehnicianul a anunțat care este obiectivul echipei sale în play-out:

„Știam că nu depinde doar de noi să ajungem în play-off. Am spus-o și sâmbătă că noi am provocat această situație, e vina noastră că suntem aici. Acest capitol s-a încheiat.

Acum vom încerca să luăm cât mai multe puncte în play-out ca să ne luptăm pentru un loc în Conference League.

Vom lupta pentru șansa noastră de a ne califica în cupele europene. Trebuie să fim realiști și să spunem că acesta e obiectivul nostru acum” , a spus Elias Charalambous la Prima Sport.

FCSB poate ajunge în Europa și din play-out, prin intermediul barajului.

„Roș-albaștrii” trebuie să termine pe unul din primele două locuri în play-out, să câștige semifinala barajului pentru Europa cu cealaltă formație din top 2 din play-out și apoi, în finală, să învingă locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupa României.

Astfel, FCSB s-ar califica în Conference League, unde ar intra în turul II preliminar.

Cea mai slabă clasare din „era Becali”

Prezența confirmată în play-out înseamnă că FCSB poate încheia cel mai sus în clasament pe locul 7.

Aceasta va fi cea mai slabă clasare pentru FCSB cu Gigi Becali patron. Doar în sezonul 2008/2009 s-a înregistrat o performanță mai slabă, când „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 6.

De altfel, în întreaga istorie, FCSB/Steaua a încheiat sezonul doar în alte 4 sezoane mai jos de locul 6:

locul 9 în 1971/1972

locul 12 în 1965/1966

locul 9 în 1961/1962

locul 14 în 1947/1948

Ce urmează pentru FCSB

Campioana va avea de disputat 9 meciuri în play-out, urmând să înfrunte 5 adversare pe teren propriu și 4 în deplasare.

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 8-9 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Cum vor fi împărțite echipele din Superligă după sezonul regulat:

Play-off: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș;

U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș; Play-out: FCSB, FC Botoșani, UTA, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cum ar arăta acum clasamentul din play-out, după înjumătățirea punctelor:

FCSB - 22p*# FC Botoșani - 21p UTA - 21p# Oțelul - 21p* Farul - 19p* Petrolul - 15p* Csikszereda - 15p* Unirea Slobozia - 12p# Hermannstadt - 10p Metaloglobus - 6p*

*ar beneficia de rotunjire

**au un meci mai puțin disputat

VIDEO. Dinamo - FC Argeș 0-1 . Golul care a trimis-o pe FCSB în play-out

