Unde ar putea ajunge vedetele lui City  Presa din Anglia a analizat scenariul retrogradării sau excluderii „cetățenilor” din Premier League
FOTO: IMAGO
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Unde ar putea ajunge vedetele lui City Presa din Anglia a analizat scenariul retrogradării sau excluderii „cetățenilor” din Premier League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 01:23
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 02:11
  • Presa din Anglia a făcut o simulare cu privire la viitorul starurilor de la Manchester City, în cazul în care „cetățenii” ar fi retrogradați sau excluși din Premier League.
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Gruparea de pe „Etihad” a fost găsită vinovată săptămâna trecută, pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința fair-play-ului financiar.

Situația a devenit și mai gravă după ce clubul englez a „mascat” o sumă care se ridică la peste 1 miliard de euro, printr-o serie de „contracte fictive” încheiate cu diverși parteneri între sezoanele 2009/10 și 2017/18. City a anunțat că nu va lăsa lucrurile așa și va face apel.

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Unde ar putea ajunge vedetele lui Manchester City dacă cetățenii vor retrograda

Cum „cetățenii” ar putea fi retrogradați sau chiar excluși din Premier League, jurnaliștii de la SunSport au analizat situația vedetelor de pe „Etihad”, în cel mai rău scenariu.

În fruntea listei se află nimeni altul decât Erling Haaland (26 de ani), supergolgheterul norvegian al lui City. Barcelona și Real Madrid și-au exprimat deja interesul pentru un posibil transfer al acestuia.

De la venirea pe Etihad în 2022, Haaland a marcat 169 de goluri în 205 meciuri pentru City!

Un alt nume greu este cel al lui Elliot Anderson (23 de ani), jucător transferat în această vară de la Nottingham Forest pentru o sumă record, 135 de milioane de euro.

Potrivit sursei citate, rivala lui City din Manchester, United, ar putea redeschide discuțile pentru acesta. Rapoartele din Spania susțin că mijlocașul ar fi dorit de asemenea de Barcelona și Real Madrid.

Elliot Anderson/ Foto: IMAGO Elliot Anderson/ Foto: IMAGO
Elliot Anderson/ Foto: IMAGO

Cu o zi înainte ca perioada de mercato din Premier League să se încheie, formația antrenată de Enzo Maresa a anunțat transferul lui Enzo Fernandez (25 de ani) de la Chelsea. Suma e una colosală: 145 de milioane de euro.

La fel ca Anderson și Haaland, argentinianul este și el o țintă pentru Real Madrid și Barcelona. „Galacticii” au vrut să-l transfere încă din această vară.

Jurnaliștii englezi susțin că Antoine Semenyo (26 de ani) s-ar putea reuni cu Andoni Iraola la Liverpool, după perioada Bournemouth.

Josko Gvardiol (24 de ani) și Rayan Cherki (23 de ani) s-ar afla și ei pe radarul celor de la Real Madrid și Barcelona, în timp ce Gianluigi Donnarumma (27 de ani) ar putea ajunge la Bayern Munchen, Chelsea sau Manchester United.

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