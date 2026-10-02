„Explicați-mi și mie”  Basarab Panduru nu a înțeles ce are de gând Hagi cu Opruț:  „Între ce și ce ar putea să fie?” +76 foto
Raul Opruț
Nationala

„Explicați-mi și mie” Basarab Panduru nu a înțeles ce are de gând Hagi cu Opruț: „Între ce și ce ar putea să fie?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 22:55
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 22:55
  • Fostul internațional Basarab Panduru a comentat decizia selecționerului Gică Hagi de a nu-l folosi deloc pe Raul Opruț (28 de ani) în partidele din Liga Națiunilor.
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Dintre cei 33 de jucători convocați de selecționerul Gică Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Raul Opruț e singurul care nu a fost oprit în lotul naționalei pentru vreun meci până acum.

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Basarab Panduru: „N-am înțeles la Opruț”

Basarab Panduru nu a înțeles decizia pe care a luat-o Gică Hagi în privința lui Raul Opruț.

„N-am înțeles la Opruț acolo, explicați-mi și mie. «Vreau să-i văd, să-i găsesc poziția. Încă nu știu care e poziția lui», a zis Hagi la un moment dat.

Între ce și ce ar putea să fie? Între fundaș central în 3 și fundaș lateral în 4, că nu văd în altă parte unde să-l mai duci”, a declarat Panduru la Prima Sport.

FOTO. România - Bosnia, scor 2-4

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Raul Opruț are 28 de ani și este unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo.

Cifrele lui Raul Opruț la Dinamo

  • Sezonul 2024-2025: 38 de meciuri, un gol
  • Sezonul 2025-2026: 45 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive
  • Sezonul 2026-2027: 11 meciuri
1,7 milioane de euro
este cota de piață a lui Raul Opruț, conform Transfermarkt

Gică Hagi, despre Raul Opruț: „Îmi pare rău”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Polonia, Hagi a vorbit despre situația lui Opruț.

„De la început am zis că vom aduce câte trei jucători pe post, pentru a-i cunoaște, să vedem unde suntem, ce potențial avem.

Mi-am asumat din prima zi. Clar că acum se vede ce s-a întâmplat și probabil am greșit. E vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii până se termină cele patru meciuri.

Îmi pare rău pentru Opruț. S-a întâmplat și nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să găsesc și pentru el loc să fie cu echipa. Am vrut să văd cum răspund jucătorii la cerințele mele. Ăsta e unul din obiective.

Dar când pierzi înseamnă că am greșit și mi-am asumat acest lucru”, a declarat selecționerul României.

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