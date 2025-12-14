Guardiola, record fabulos Borna incredibilă atinsă de antrenorul lui Manchester City » I-a zdrobit pe Ferguson și Wenger

Crystal Palace - Manchester City 0-3. „Cetățenii” au câștigat în deplasarea de duminică, iar Pep Guardiola a doborât un nou record.

Acesta a devenit antrenorul care ajunge cel mai repede la 150 de victorii în care echipa sa marchează de cel puțin trei ori. A avut nevoie de 358 de meciuri.

Manchester City s-a impus categoric în fața lui Crystal Palace și rămâne în cursa pentru titlu, la două puncte în spatele liderului Arsenal, după primele 16 etape.

Crystal Palace - Manchester City 0-3 . Nou record stabilit de Pep Guardiola

Victoria adusă de „dubla” lui Haaland și reușita lui Foden a a însemnat un nou record stabilit de Pep Guardiola. Tehnicianul spaniol a avut nevoie de doar 358 de meciuri pentru a ajunge la 150 de victorii în Premier League, în care echipa sa a marcat cel puțin trei goluri.

Guardiola a depășit recordul anterior, stabilit de Alex Ferguson, în 522 de meciuri. Singurul antrenor care a mai ajuns la 150 de astfel de victorii este Arsene Wenger, care a avut nevoie de 524 de meciuri la Arsenal pentru a atinge această performanță, potrivit mancity.com.

În total, Ferguson a câștigat 245 dintre cele 810 meciuri ale sale, cu echipa sa înscriind de trei sau mai mult, în timp ce Arsenal, sub comanda lui Wenger, a reușit același lucru în 228 din cele 828 de meciuri ale sale.

În luna octombrie, antrenorul „cetățenilor” a devenit și antrenorul care a obținut cel mai repede 250 de victorii în Premier League, având nevoie de doar 349 de meciuri pentru a atinge acest record.

În cele nouă sezoane și jumătate petrecute pe banca lui City, Guardiola a acumulat un număr incredibil de 821 de puncte în Premier League, în doar 358 de meciuri.

2016 este anul în care Guardiola a semnat cu Manchester City, după ce a condus Bayern Munchen și Barcelona

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport