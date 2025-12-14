„Nimeni nu e campion în decembrie” Filipe Coelho, mesaj ferm după victoria Craiovei cu Hermannstadt: „Mai avem 20 de meciuri”
Filipe Coelho
„Nimeni nu e campion în decembrie” Filipe Coelho, mesaj ferm după victoria Craiovei cu Hermannstadt: „Mai avem 20 de meciuri”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 23:18
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 23:18
  • HERMANNSTADT - U CRAIOVA 0-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre succesul echipei sale.
  • Lusitanul a analizat și ultima partidă a formației din Bănie în Conference League, cea cu AEK Atena, programată joi, 18 decembrie.
  • AEK Atena - U Craiova va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Universitatea Craiova a urcat pe locul 4, cu 37 de puncte, la doar două în spatele celor de la Rapid, dar Coelho vrea ca echipa lui să ia lucrurile pas cu pas, iar momentan nu își face iluzii în ceea ce privește câștigarea campionatului.

HERMANNSTADT - U CRAIOVA. Filipe Coelho: „Nimeni nu e campion în decembrie

„Nu a fost ușor, cred că ne-am făcut jocul mai ușor după ce am marcat golurile. Dacă vorbim despre joc, nu a fost cel mai bun. Cele mai importante sunt punctele și sunt fericit cu asta. Mă bucur de cum au jucat băieții și e cel mai important că am câștigat.

Încercăm să corectăm ce nu e bine, dar și să-i încurajăm pe băieți. E normal să fie obosiți.

Avem o dinamică diferită de la meci la meci, depinde de oponent. Jucăm mai mult un 3-4-3, dar putem să jucăm și cu patru pe linia de fund. Vom vedea ce va fi pe viitor.

Nimeni nu e campion în decembrie. Trebuie să luăm cât mai multe puncte și o luăm pas cu pas. Mai avem 20 de meciuri, nu trebuie să ne gândim deocamdată la titlu”, a declarat Filipe Coelho la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

8 puncte
a obținut Universitata Craiova cu Filipe Coelho pe bancă (două victorii și două egaluri)

Filipe Coelho: „Vom începe să lucrăm la asta mâine”

Întrebat despre meciul cu AEK Atena, antrenorul portughez a replicat:

„Până acum nu m-am gândit la următorul adversar, vom începe să lucrăm la asta mâine.

Ca de obicei, vom încerca să dăm tot ce avem mai bun și vom vedea ce se va întâmpla la finalul meciului. Este cel mai important meci pentru noi pentru că este următorul, nimic mai mult”, a concluzionat Coelho.

Oltenii au nevoie de o victorie pentru a ob'ine matematic calificarea în primăvara europeană.

Situația se complică în cazul unei remize sau a unei înfrângeri.

Dacă obține un egal cu AEK, Craiova se califică în primăvară dacă se îndeplinesc 3 dintre următoarele condiții:

  • Lech Poznan - Sigma Olomouc nu se termină egal;
  • Shkendija pierde cu AEK Larnaca;
  • Lincoln nu o bate pe Legia;
  • KuPS nu o învinge pe Crystal Palace;
  • Zrinjski nu o bate pe Rapid Viena;
  • Breidablik nu câștigă la mai mult de un gol cu Strasbourg.

Dacă sunt învinși de AEK, oltenii merg în primăvară dacă îndeplinesc 3 dintre următoarele condiții:

  • Sigma Olomouc pierde cu Lech Poznan la o diferență mai mare decât Craiova;
  • Shkendija pierde cu AEK Larnaca la o diferență mai mare cu două goluri decât Craiova;
  • Lincoln pierde cu Legia;
  • KuPS pierde cu Crystal Palace;
  • Zrinjski pierde cu Rapid Viena;
  • Breidablik nu câștigă cu Strasbourg.

Clasamentul din Conference League

GolP
20. Lech Poznan10-77
21. Shkendija4-47
22. Sigma Olomouc6-77
23. U Craiova4-57
24. Lincoln6-117
------------------------
25. KuPS4-36
26. Zrinjski7-96
27. Breidablik5-85

Meciurile decisive din ultima etapă:

  • Lech Poznan - Sigma Olomouc
  • AEK Larnaca - Shkendija
  • AEK Atena - U CRAIOVA
  • Lincoln - Legia
  • Crystal Palace - KuPS
  • Zrinjski - Rapid Viena
  • Strasbourg - Breidablik

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Universitatea Craiova AEK Atena hermannstadt superliga Filipe Coelho
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

