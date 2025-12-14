Noi tensiuni cu Baiaram Ce explicație a dat pentru gesturile făcute după schimbare: „Toată lumea m-a întrebat” +5 foto
Ștefan Baiaram foto: captură Prima Sport
Noi tensiuni cu Baiaram Ce explicație a dat pentru gesturile făcute după schimbare: „Toată lumea m-a întrebat”

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 14.12.2025, ora 23:05
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 23:05
  • Hermannstadt - U Craiova 0-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de la Sibiu.
  • Marcator în prima repriză, tânărul atacant a fost înlocuit cu Etim în minutul 55, moment în care a părut iritat de decizia antrenorului

Craiova s-a impus la Sibiu în etapa #20 și a strâns și mai tare clasamentul, fiind pe locul 4, dar la doar două puncte în spatele liderului Rapid.

Hermannstadt - U Craiova 0-2. Ștefan Baiaram: „Nu m-am supărat, am avut nevoie la toaletă”

Întrebat dacă a fost supărat la momentul schimbării din minutul 55, când a fost înlocuit de Etim și a plecat direct la vestiare, Baiaram a răspuns:

„Nu, că toată lumea mi-a zis și pe bancă. Nu, m-am dus până la toaletă și m-am întors imediat, după două minute. Am văzut meciul alături de colegii mei.

Chiar m-am mirat că m-au întrebat anumiți colegi dacă s-a întâmplat ceva. Nu m-am supărat, am avut nevoie la toaletă și m-am întors”, a declarat Baiaram, la Digi Sport.

Ștefan Baiaram, schimbare
Ștefan Baiaram, schimbare

Ștefan Baiaram, despre meciul cu Hermannstadt

În plus, atacantul a comentat și partida cu sibienii, în care a reușit să și înscrie.

„A fost un meci greu, mai ales că am jucat acum trei zile un meci foarte important. A fost o deplasare lungă. Mă bucur că am câștigat, am crescut în clasament.

Știam de la începutul meciului că va fi dificil. Mă bucur că toată echipa a făcut un joc bun. Puteam să înscriem mult mai multe goluri. Mă bucur că am marcat două și mergem acasă fericiți.

Chiar înainte de meci ne-a spus Mister că trebuie să câștigăm obligatoriu, să acumulăm puncte. Mai ales că echipele din fața noastră s-au încurcat. Ne bucură acest lucru și sperăm să o ținem tot așa”, a mai spus Baiaram.

Universitatea Craiova SCHIMBARE hermannstadt stefan baiaram
19:21
19:05
20:09
19:04
