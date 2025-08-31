Dorit pe „Old Trafford” Manchester United, ofertă de 40 de milioane de euro pentru Emiliano Martinez
Emiliano Martinez FOTO: Imago
Campionate

Dorit pe „Old Trafford” Manchester United, ofertă de 40 de milioane de euro pentru Emiliano Martinez

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 14:48
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 14:48
  • Manchester United oferă 40 de milioane de euro celor de la Aston Villa pentru a-l transfera pe Emiliano Martinez (32 de ani).
  • Conducerea de pe „Old Trafford” se află în tratative și cu portarul celor de la Royal Antwerp, Senne Lammens (23 de ani).

Manchester United a suferit o înfrângere istorică, în Carabao Cup, împotriva echipei din Liga 4, Gimsby Town, 2-2, 11-12 la penalty-uri.

Ruben Amorim, ironizat VIDEO. Echipa din Liga 4 care a eliminat Manchester United pune sare pe rana antrenorului » Momentul s-a viralizat
Citește și
Ruben Amorim, ironizat VIDEO. Echipa din Liga 4 care a eliminat Manchester United pune sare pe rana antrenorului » Momentul s-a viralizat
Citește mai mult
Ruben Amorim, ironizat VIDEO. Echipa din Liga 4 care a eliminat Manchester United pune sare pe rana antrenorului » Momentul s-a viralizat

Manchester United, ofertă de 40 de milioane de euro pentru Emiliano Martinez

Perioada de transferuri pentru cele mai importante campionate din lume este pe final (se închide pe 1 septembrie), însă Manchester United încearcă să realizeze ultimele mutări.

Ruben Amorim, tehnicianul „diavolilor” și-ar fi pierdut încrederea în Andre Onana, după eșecul din Carabao Cup.

Trupa de pe „Old Trafford” ar fi pregătită să ofere 40 de milioane de euro pentru a-l aduce între buturi pe campionul mondial cu Argentina, Emiliano Martinez.

Conducerea celor de la United ar fi trimis această ofertă către Aston Villa și către agenții goalkeeper-ului sud-american în cursul acestui weekend, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

20.000.000 de euro
este cota de piață a lui Emiliano Martinez, potrivit Transfermarkt

Emiliano Martinez a câștigat Cupa Mondială din Qatar, alături de Argentina, în 2022. Portarul a fost titular în toate partidele disputate de sud-americani la turneul final și a fost decisiv la seria de penalty-uri din finală, împotriva Franței.

La nivel de club, portarul sud-american a evoluat aproape numai în Anglia. Singurul angajament în afara Regatului Unit a fost la formația spaniolă Getafe.

Pentru Aston Villa, Emiliano Martinez a jucat 213 meciuri și în 70 de partide nu a primit gol.

51 de selecții
are Emiliano Martinez pentru prima reprezentativă a Argentinei

Manchester United negociază și cu Senne Lammens

În cazul în care mutarea lui Emiliano Martinez la Manchester United nu se realizează, conducerea trupei de pe „Old Trafford” păstrează și pista Senne Lammens.

Portarul belgian al celor de la Royal Antwerp, în vârstă de 23, este curtat de Manchester United, care este dispusă să ofere 20 de milioane de lire sterline.

9.000.000 de euro
este valoarea lui Senne Lammens, arată Transfermarkt

Portarul celor de la Royal Antwerp a fost convocat de trei ori la naționala Belgiei, însă nu a apucat să debuteze. Senne Lammens a stat pe bancă la duelurile cu Ucraina, 1-3, Macedonia de Nord, 1-1, și Țara Galilor 4-3.

Pentru echipa sa de club, goalkeeper-ul a strâns 64 de apariții și 12 dintre acestea au fost încheiate fără gol primit.

  • Senne Lammens are în palmares 2 titluri de campion al Belgiei și 3 Supercupe ale Belgiei.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Campionate
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga
Campionate
17:51
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga
Citește mai mult
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
Aston Villa Manchester United Premier League oferta emiliano martinez
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:25
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share