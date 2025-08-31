Dorit pe „Old Trafford” Manchester United, ofertă de 40 de milioane de euro pentru Emiliano Martinez

Manchester United oferă 40 de milioane de euro celor de la Aston Villa pentru a-l transfera pe Emiliano Martinez (32 de ani).

Conducerea de pe „Old Trafford” se află în tratative și cu portarul celor de la Royal Antwerp, Senne Lammens (23 de ani).

Manchester United a suferit o înfrângere istorică, în Carabao Cup, împotriva echipei din Liga 4, Gimsby Town, 2-2, 11-12 la penalty-uri.

Manchester United, ofertă de 40 de milioane de euro pentru Emiliano Martinez

Perioada de transferuri pentru cele mai importante campionate din lume este pe final (se închide pe 1 septembrie), însă Manchester United încearcă să realizeze ultimele mutări.

Ruben Amorim, tehnicianul „diavolilor” și-ar fi pierdut încrederea în Andre Onana, după eșecul din Carabao Cup.

Trupa de pe „Old Trafford” ar fi pregătită să ofere 40 de milioane de euro pentru a-l aduce între buturi pe campionul mondial cu Argentina, Emiliano Martinez.

Conducerea celor de la United ar fi trimis această ofertă către Aston Villa și către agenții goalkeeper-ului sud-american în cursul acestui weekend , potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

20.000.000 de euro este cota de piață a lui Emiliano Martinez, potrivit Transfermarkt

Emiliano Martinez a câștigat Cupa Mondială din Qatar, alături de Argentina, în 2022. Portarul a fost titular în toate partidele disputate de sud-americani la turneul final și a fost decisiv la seria de penalty-uri din finală, împotriva Franței.

La nivel de club, portarul sud-american a evoluat aproape numai în Anglia. Singurul angajament în afara Regatului Unit a fost la formația spaniolă Getafe.

Pentru Aston Villa, Emiliano Martinez a jucat 213 meciuri și în 70 de partide nu a primit gol.

51 de selecții are Emiliano Martinez pentru prima reprezentativă a Argentinei

Manchester United negociază și cu Senne Lammens

În cazul în care mutarea lui Emiliano Martinez la Manchester United nu se realizează, conducerea trupei de pe „Old Trafford” păstrează și pista Senne Lammens.

Portarul belgian al celor de la Royal Antwerp, în vârstă de 23, este curtat de Manchester United, care este dispusă să ofere 20 de milioane de lire sterline.

9.000.000 de euro este valoarea lui Senne Lammens, arată Transfermarkt

Portarul celor de la Royal Antwerp a fost convocat de trei ori la naționala Belgiei, însă nu a apucat să debuteze. Senne Lammens a stat pe bancă la duelurile cu Ucraina, 1-3, Macedonia de Nord, 1-1, și Țara Galilor 4-3.

Pentru echipa sa de club, goalkeeper-ul a strâns 64 de apariții și 12 dintre acestea au fost încheiate fără gol primit.

Senne Lammens are în palmares 2 titluri de campion al Belgiei și 3 Supercupe ale Belgiei.

