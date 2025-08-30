Ruben Amorim (40 de ani) a oferit o serie de reacții după un nou start de sezon modest al lui Manchester United.

Miercuri, „diavolii roșii” au fost eliminați de Grimsby, formație din liga a patra, din Cupa Ligii Angliei, o premieră absolută în istoria clubului din Manchester.

Manchester United a reușit să obțină un singur punct în primele două etape din noul sezon de Premier League.

Ruben Amorim: „Uneori vreau să renunț”

Tehnicianul portughez nu găsește explicații pentru forma extrem de slabă a echipei, afirmând că de multe ori e pe punctul de a renunța.

„Ca să fiu sincer, de fiecare dată când vom avea o înfrângere de genul acesta, voi fi așa. Voi spune că uneori îmi urăsc jucătorii, iar alteori îi iubesc.

Uneori vreau să renunț, alteori simt că vreau să rămân aici 20 de ani.

Trebuie să îmbunătățim ceva. Va fi greu, dar acum mă concentrez pe următorul meci. Asta cred eu, dar nu știu ce se va întâmpla.

Nu vă voi promite nimic despre viitor. Dar sunt managerul lui Manchester United și nu cred că asta se va schimba”, a declarat Amorim, potrivit bbc.com.

Ruben Amorim, despre comportamentul său

Antrenorul „diavolilor” a vorbit și despre comportamentul și reacțiile sale, atât legate de prestația echipei sale, cât și în relația cu presa.

„Dacă ai acest tip de comportament, trebuie să înțelegeți că există și lucruri bune în acest aspect. Există și cealaltă față a monedei.

Știu că aveți mulți oameni cu experiență care vorbesc despre modul în care ar trebui să mă comport cu presa, să fiu mai constant, mai calm.

Înțeleg asta, dar nu voi fi așa. Acesta este felul meu de a face lucrurile. De aceea am pasiunea pe care o am. În acel moment am fost foarte supărat și foarte dezamăgit, dar voi fi așa cum sunt”, a mai spus antrenorul.

