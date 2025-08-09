Ter Stegen, din nou căpitan  Portarul a semnat raportul medical , iar Barcelona a retras acțiunea disciplinară
Ter Stegen, din nou căpitan Portarul a semnat raportul medical, iar Barcelona a retras acțiunea disciplinară

Ionuț Cojocaru
Publicat: 09.08.2025, ora 10:37
Actualizat: 09.08.2025, ora 10:38
  • Marc-Andre ter Stegen (33 de ani), portarul celor de la Barcelona, a decis să semneze raportul despre accidentarea sa și despre intervenția chirurgicală la care a fost supus, pentru a fi trimis la Comisia Medicală din La Liga
  • Barcelona îi retrăsese, temporar, banderola de căpitan lui Ter Stegen, în urma neînțelegerilor, însă acum i-a redat-o.

Portarul german a revenit în luna aprilie a anului acesta, după ruptura tendonului rotulian de la genunchiul drept, accidentare care l-a ținut departe de teren mai bine de 6 luni.

Ter Stegen s-a răzgândit: „Sunt pe deplin dispus să colaborez cu Barcelona”

La scurt timp de la revenire, Ter Stegen s-a accidentat din nou, având probleme la spate. Acesta s-a operat și va lipsi până în decembrie 2025.

Fotbalistul a refuzat, inițial, să semneze raportul medical privind situația sa, astfel că, Barcelona nu putea profita de un punct din regulament care i-ar permite să înregistreze alți jucători, pe durata absenței goalkeeper-ului, folosindu-se de 80% din salariul său pentru a respecta fair-play-ul financiar.

Refuzul portarului de a nu semna formularul de consimțământ ar fi putut dăuna clubului pentru că nu puteau fi înregistrați alți jucători, precum Joan Garcia sau Marcus Rashford.

Ter Stegen a semnat, în cele din urmă, raportul medical, care va fi acum evaluat de comisia medicala a La Liga.

422 de meciuri
a jucat Ter Stegen la Barcelona, în care a primit 416 goluri și a menținut poarta intactă în 175 de rânduri

Ce a scris Ter Stegen în comunicat

„Aceste ultime luni au fost deosebit de dificile pentru mine, atât din punct de vedere fizic, cât și personal. Ca orice jucător, după ce am suferit o accidentare, singura mea prioritate a fost întotdeauna să revin pe teren cât mai repede posibil, motivat doar de dorința de a ajuta echipa și de a face ceea ce iubesc cel mai mult: să joc.

În ultimele săptămâni, s-au spus multe lucruri despre mine, unele complet nefondate. De aceea, simt că este necesar să expun versiunea asupra faptelor cu respect, dar și cu claritate.

Decizia de a mă supune unei intervenții chirurgicale a fost luată după consultarea cu profesioniști din domeniul medical și a fost pe deplin aprobată de club, întotdeauna cu intenția de a-mi pune sănătatea și cariera sportivă pe primul loc.

Aceste obiective sunt, bineînțeles, în deplină concordanță cu cele ale FC Barcelona, de a fi disponibil pe teren cât mai curând pentru a continua să câștigăm trofee. În plus, am anunțat public perioada minimă de recuperare necesară, stabilită de cei mai reputați specialiști și mereu în coordonare cu clubul.

Aș dori, de asemenea, să clarific, în contextul unor speculații, că toate transferurile și prelungirile de contract ale clubului au fost finalizate înainte de operația mea.

Prin urmare, în niciun moment nu am putut considera că situația mea nefericită, cu noua intervenție chirurgicală pe care a trebuit să o fac, ar fi fost necesară pentru înregistrarea altor colegi, pe care îi respect profund și cu care abia aștept să împart vestiarul multe sezoane de acum înainte. Orice altă interpretare mi se pare atât nedreaptă, cât și inexactă.

De-a lungul carierei mele, am încercat întotdeauna să mă comport cu profesionalism, respect și devotament față de culorile și emblemele pe care le-am reprezentat. Am o iubire profundă pentru Barcelona, pentru acest oraș și pentru suporterii care mi-au fost alături atâția ani. Angajamentul meu față de aceste culori rămâne total.

Înțeleg că momentele dificile pot genera tensiuni, dar am încredere că, prin dialog și responsabilitate, putem rezolva această situație într-un mod constructiv.

Sunt pe deplin dispus să colaborez cu conducerea clubului pentru a rezolva această problemă și pentru a oferi autorizația solicitată”.

Vineri seara, aproape de miezul nopții, clubul a emis un comunicat în care informa despre rezolvarea situației cu Ter Stegen

FC Barcelona informează că jucătorul Marc-Andre ter Stegen a semnat autorizația pentru ca serviciile medicale ale clubului să transmită către La Liga raportul medical obligatoriu în urma intervenției chirurgicale. Acțiunea disciplinară este închisă, iar jucătorul își recuperează funcția de căpitan al primei echipe cu efect imediat Comunicat FC Barcelona

L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea"

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea"

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru"

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru"

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
